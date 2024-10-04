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快訊／淡水山區淹成汪洋！5個里400多人受困　公所緊急救援中

記者陸運陞、戴上容／新北報導

山陀兒颱風轉弱為熱帶性低氣壓，所帶來的豪雨強襲北台灣地區，新北市淡水區也遭受侵襲，淡水靠近山區的忠寮里、大屯里、北勢子、中和里和義山里等5個里，都淹水約半個人高，約有400多人受困，目前尚未得知是否有傷亡狀況，目前新北市消防局、區公所正前往成立指揮所展開救援。

▲▼新北淡水地區靠近山區淹水，區公所及消防將成立指揮所救援。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北淡水地區靠近山區4里出現淹水，區公所及消防將成立指揮所救援。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼淡水山區4里淹水，約400居民受困。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼淡水山區溪水暴漲導致4個里淹水，大約400居民受困。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼淡水山區4里淹水，約400居民受困。（圖／記者戴上容翻攝）

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