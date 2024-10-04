快訊／大水沖破三芝橫山國小圍牆　恐怖瀑布狂洩...緊急撤離56生

▲橫山國小圍牆被沖破 。（圖／校長吳景泉提供）

記者戴上容／新北報導



颱風山陀兒雖已減弱為熱帶性低氣壓，但新北市部分地區的雨勢仍未停歇。位於三芝的橫山國小因強降雨造成排水不及，導致水溝湧水衝破校園圍牆，彷彿形成小型瀑布。校長吳景泉表示，校內所有師生已經安全撤離。新北市教育局表示，將協助校方全面清理校園，並統計目前全市有31所學校通報災損情況。



三芝橫山國小校長吳景泉進一步說明，學校位處山谷間，旁邊設有一條大型排水溝，平時負責引導雨水。然而，今天中午12時30分左右，暴雨導致排水超出負荷，水流沖破圍牆並湧入校園內。幸運的是，校內設備並未遭受嚴重損壞，但校園仍出現積水情況。



為確保師生安全，吳景泉決定讓全校師生立即撤離。家長們陸續被通知前來接回學生，無法及時接送的學生則由老師們協助送回家中。對於那些家中暫無人的學生，行政人員負責暫時安置，並於下午4點後送返家中。



新北市教育局指出，校方自下午1點開始陸續與家長聯繫，至下午2點，全校56名學生已全部安全返家。目前校內的清理工作正在進行中，教育局強調，學校應優先確保人員安全，並預計校園將於下週一恢復正常上課。如有進一步災損，教育局將全力協助學校進行後續處理。



此外，除了瑞芳區已停班停課外，萬里區崁腳國小因部分路段積水，為安全起見，校方也宣布停班停課一天。新北市教育局統計，共31所學校通報災損，受損情況包括樹木傾倒、窗戶破裂、雨遮受損、磁磚脫落、教室漏水、操場積水、教學樓停電，及瑞芳高工邊坡土石滑落等問題。各校已依天候狀況陸續進行清理與復原工作。