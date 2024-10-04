　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／大水沖破三芝橫山國小圍牆　恐怖瀑布狂洩...緊急撤離56生

▲▼橫山國小圍牆被沖破 。（圖／記者戴上容攝）

▲橫山國小圍牆被沖破 。（圖／校長吳景泉提供）

記者戴上容／新北報導

颱風山陀兒雖已減弱為熱帶性低氣壓，但新北市部分地區的雨勢仍未停歇。位於三芝的橫山國小因強降雨造成排水不及，導致水溝湧水衝破校園圍牆，彷彿形成小型瀑布。校長吳景泉表示，校內所有師生已經安全撤離。新北市教育局表示，將協助校方全面清理校園，並統計目前全市有31所學校通報災損情況。

三芝橫山國小校長吳景泉進一步說明，學校位處山谷間，旁邊設有一條大型排水溝，平時負責引導雨水。然而，今天中午12時30分左右，暴雨導致排水超出負荷，水流沖破圍牆並湧入校園內。幸運的是，校內設備並未遭受嚴重損壞，但校園仍出現積水情況。

為確保師生安全，吳景泉決定讓全校師生立即撤離。家長們陸續被通知前來接回學生，無法及時接送的學生則由老師們協助送回家中。對於那些家中暫無人的學生，行政人員負責暫時安置，並於下午4點後送返家中。

新北市教育局指出，校方自下午1點開始陸續與家長聯繫，至下午2點，全校56名學生已全部安全返家。目前校內的清理工作正在進行中，教育局強調，學校應優先確保人員安全，並預計校園將於下週一恢復正常上課。如有進一步災損，教育局將全力協助學校進行後續處理。

此外，除了瑞芳區已停班停課外，萬里區崁腳國小因部分路段積水，為安全起見，校方也宣布停班停課一天。新北市教育局統計，共31所學校通報災損，受損情況包括樹木傾倒、窗戶破裂、雨遮受損、磁磚脫落、教室漏水、操場積水、教學樓停電，及瑞芳高工邊坡土石滑落等問題。各校已依天候狀況陸續進行清理與復原工作。

▲▼橫山國小圍牆被沖破 。（圖／記者戴上容攝）

ET快訊
恐怖空拍畫面曝光！　金山萬里淡水暴雨淹慘
快訊／北檢指柯文哲圖利沈慶京百億非法容積　民眾黨反擊
新北市4區明停班課「不含淡水」！市長臉書被灌爆
三芝淺水灣路面也淹水！暴雨狂下「整條路變黃色」
皮膚爛20年！他「試吃1食物」一周後驚喊：全好了
新北金山雨量驚人　氣象署曝關鍵原因
(G)I-DLE舒華返台攻蛋！聲音狂抖
理科太太不認盜用前夫個資！律師「出一招」讓法官都很難懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義縣3歲女童陳屍床上　將解剖釐清死因

內輪車釀禍！彰化聯結車右轉撞斷電桿　知名小吃店慘受波及

理科太太不認盜用前夫個資！律師「出這招」...讓法官都很難懂

快訊／大水沖破三芝橫山國小圍牆　恐怖瀑布狂洩...緊急撤離56生

擋土牆崩落「重壓野柳男3hrs」！消防緊急拆牆畫面曝　送醫恐截肢

金山遭暴雨炸成「金山海」！分局前汪洋一片　公車水中行駛

快訊／危機解除！淡水山區淹水困400人　急撤141人後雨勢趨緩

快訊／柯文哲涉圖利沈慶京111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

偷拍女友赤裸影像「截圖存手機欣賞」還PO網　現役軍人慘了

快訊／擋土牆崩塌壓困野柳男恐截肢　勇消3.5hrs完成拆牆救命

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

嘉義縣3歲女童陳屍床上　將解剖釐清死因

內輪車釀禍！彰化聯結車右轉撞斷電桿　知名小吃店慘受波及

理科太太不認盜用前夫個資！律師「出這招」...讓法官都很難懂

快訊／大水沖破三芝橫山國小圍牆　恐怖瀑布狂洩...緊急撤離56生

擋土牆崩落「重壓野柳男3hrs」！消防緊急拆牆畫面曝　送醫恐截肢

金山遭暴雨炸成「金山海」！分局前汪洋一片　公車水中行駛

快訊／危機解除！淡水山區淹水困400人　急撤141人後雨勢趨緩

快訊／柯文哲涉圖利沈慶京111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

偷拍女友赤裸影像「截圖存手機欣賞」還PO網　現役軍人慘了

快訊／擋土牆崩塌壓困野柳男恐截肢　勇消3.5hrs完成拆牆救命

直擊／台灣限定歌單！舒華開腿辣舞合體雨琦〈SUPER STAR〉 萬人嗨炸了

李李仁帶女兒去金鐘「她是我的福星」　虧陶晶瑩颱風天搭機：全為舒華

侯友宜視察瑞芳道路搶修進度　確認居民安置及物資配給狀況

金山淹水「37學童受困中角國小」！消防隊送炒飯、炒麵到校

徐暐翔邀到楊雅喆拍MV　高爾宣哥哥還「剪掉6年長髮」！

金山萬里淡水驚人暴雨8路不通　恐怖空拍畫面曝光

新北致力行人安全維護　積極推動人本交通建設

北檢指柯文哲圖利沈慶京百億非法容積　民眾黨反擊：如何認定？

新北市4區明停班課「不含淡水」！侯友宜臉書被灌爆：請騎車來一趟

三芝淺水灣路面也淹水！暴雨狂下「整條路變黃色」

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

社會熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

即／柯文哲涉圖利111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

高雄空拍畫面曝！停車場變廢墟…一排店家屋頂沒了

快訊／淡水爆土石流「車輛疑遭埋」傷亡不明

台2線超扯畫面曝！員警泡在泥黃汪洋「深及胸」

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

張友驊「跌倒命危」　吳興街影像曝光

空拍畫面曝！基隆天外天焚化爐山崩

大雨狂炸！金山老街淹成「水上市場」畫面曝光

即／台中女14樓墜人行道　頭顱爆裂當場死亡

即／淡水山區淹成汪洋　400多人受困

即／賓士國1追撞奪命！轎車1人死亡3輕重傷

更多熱門

相關新聞

防備颱風山陀兒侵襲台南預防性撤離6百多人

防備颱風山陀兒侵襲台南預防性撤離6百多人

台南市長黃偉哲2日上午9時30分於第三次工作會報中再次叮嚀市民朋友非必要請勿外出，做好防颱措施，至於民眾關心颱風假的議題，黃偉哲表示，颱風可能造成的危害不能不顧慮，是否放假乃由颱風的動向來決定，市府一切皆以市民人身安全為首要考量。

山陀兒強襲！新北瑞芳「預防性撤村」　49戶88人急撤離

山陀兒強襲！新北瑞芳「預防性撤村」　49戶88人急撤離

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

以色列有限地面攻勢重創黎巴嫩！單日95人死　

以色列有限地面攻勢重創黎巴嫩！單日95人死　

山陀兒來襲　枋寮警+鄉公所執行預防性柔性撤離

山陀兒來襲　枋寮警+鄉公所執行預防性柔性撤離

關鍵字：

橫山撤離圍牆

讀者迴響

熱門新聞

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫傻了：一早就來4個

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」！驚呆4萬人

「淹起來了！」他見金山大淹水

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面