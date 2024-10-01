以色列「有限地面攻勢」重創黎巴嫩！單日95人死　首都炸竄天火球

▲以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

以色列國防軍（IDF）於當地時間1日清晨以希伯來文發布聲明，表示已在黎巴嫩南部展開「有限度地面行動」，目標是打擊真主黨的恐怖組織目標和基礎設施，至今已導致超過1100名黎巴嫩人死亡，並迫使100萬人流離失所。其中，光是在過去24小時內，就有95人死亡，172人受傷。

根據BBC、路透等外媒報導，以色列的襲擊已使100萬黎巴嫩人流離失所，並導致超過1100人死亡。黎巴嫩衛生部今（1日）表示，在過去24小時內，以色列對黎巴嫩南部地區、東部貝卡谷地（Beqaa Valley）和貝魯特的襲擊已造成至少95人死亡，172人受傷。

▲黎巴嫩首都貝魯特嚴重受創。（圖／達志影像）

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）在聯合國會議上表示，黎巴嫩正面臨歷史上「最危險的階段之一」，以色列的空襲已經迫使大量黎巴嫩人逃離首都貝魯特及其周邊地區，是有史以來最大規模的撤離行動，儘管當局努力想要協助所有災民，但是當地的庇護所和醫院已經難以負荷巨大壓力，無法有效安置所有人。

事實上，以色列在先前才發動空襲擊殺了真主黨的領導層，包括上周在首都貝魯特空襲刺殺了其領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah），1日又再發布聲明，表示已在黎巴嫩南部展開「有限度地面行動」，目標是打擊真主黨的恐怖組織目標和基礎設施。

▲以色列日前空襲黎巴嫩。（圖／路透）

據悉，該行動集中在靠近以黎邊境的多個村莊，這些地點對以色列北部邊境的定居點構成「立即且真實的威脅」，雖色列軍方強調，「有限地面攻勢」將針對威脅以色列的邊界沿線的真主黨據點，而非針對黎巴嫩人民，不過以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也放話，「在中東，以色列沒有地方到不了。為了保護國民國家，我們無處不在。」

針對以色列攻勢，真主黨也向以色列發射導彈反擊，包括打擊了位於特拉維夫附近的間諜機構。真主黨在聲明中表示，已向以色列特拉維夫（Tel Aviv）郊區的軍事基地發射了「Fadi 4」導彈，這是近幾周來真主黨使用的系列導彈的第四代，載荷更大，射程更遠。

美國國防部表示，奧斯汀（Lloyd Austin）與以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）通話，雙方同意有必要拆除以黎邊境的真主黨攻擊設施，確保其無法對以色列北部社區，實施類似巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月對以色列的攻擊。