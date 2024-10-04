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小學體育老師「摸胸女學生」10多年　校方竟罵被害人

桃園傳出老師長年性騷學生、學校吃案事件。（示意圖，Pexels）

▲桃園傳出老師長年性騷學生、學校吃案事件。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日前，桃園市發生2名國小兄弟檔體育老師，涉嫌對學生性騷及不當管教，受害學生橫跨數屆，可能長達10多年；事後校方僅對老師記申誡，甚至還可繼續帶學生，經抗議才被調離，質疑教育局及校方包庇。本刊亦接獲投訴，指桃園龍潭一所國小曾於14年前發生老師對女學生摟肩、摸胸案，但校方未依法通報、調查，主管更與涉案人一起責罵學生，要求不准聲張，實在很離譜！

吹哨者Ａ老師向本刊指出，2010年12月20日，他發現班上一名女學生出現情緒低落、神情有異等問題，經輔導探詢，女學生表明遭一位科任男老師在走廊搭肩、摸胸，性騷過程也同時被另名女同學目擊。A老師認為事態嚴重，於是打電話向該校教導主任通報，不料主管聽完後就掛電話，態度很差。

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直到4天後，教導主任才訪談被害人和目擊者，沒想到主任竟要求2位女生：「你們只能說老師是搭肩，其他都不能說。」而男老師被約談時理直氣壯稱：「絕無此事，請學校調查清楚還清白。」後來，女學生的家人到校，男老師卻從頭到尾低頭不語，行徑有違常理。

校長見狀，急忙向家長解釋：「經小朋友說明，可以判斷老師是一般性的關心，師生間應無性騷擾情事，不知家長意見如何？」又說：「一週內讓當事學生暫時抽離涉案老師的課，並進行相關的心理輔導工作，以協助她儘快回復正常作息。」但實際上這番言論只是敷衍，等家長接受學校處置後，校方根本什麼都沒做。

▲Ａ老師控訴桃園某國小未依法進行性騷擾事件通報、調查，草草記錄結案。（讀者提供）

▲▼Ａ老師控訴桃園某國小未依法進行性騷擾事件通報、調查，草草記錄結案。

Ａ老師控訴桃園某國小未依法進行性騷擾事件通報、調查，草草記錄結案。（讀者提供）

Ａ老師表示，同月27日、28日，教導主任和另名主管又找上2位女生，對她們責罵：「妳們不要給我亂講話，這樣會害一個老師沒工作！」更扯的是，涉及性騷的老師也把2個女生叫去質問：「妳們要不要給我說清楚？」把她們嚇得不敢出聲，還一直被罰站到下課。飽受壓力之下，導致目擊證人開始出現情緒問題，請假不敢到校上課。

不過，被害女學生無法忍耐，因為本來已照教導主任所言，向家人稱老師「只是搭肩」，卻仍遭到主任和涉案老師責罵，她再度向母親表明遭性騷的事實，媽媽聽了大為光火，與家人再度到校，要求校方和涉及性騷的男老師給交代。

女學生當著校方、涉案男老師和家長面前說：「老師有搭肩3次，其中有1次碰到胸部，因害怕遲遲不敢講出來。」詎料，校方竟要女學生與男老師先離開，接著突將矛頭指向身為導師的Ａ老師，指責他：「A老師有些狀況，他唆使學生指控老師性騷擾」，並以此轉移焦點、息事寧人，最終草草紀錄結案。

由於被害人和目擊證人不堪遭校方和男老師處處針對，目擊者向Ａ老師表示：「為什麼我們說實話，會被學校罵得這麼慘？同學也罵我們很壞，老師這麼好還要害他，所以沒人要跟我們講話，連我去上廁所還被踹門！」甚至目擊者還對家長表示，不願再踏入學校一步，直到隔年2月就轉學。不久，涉案教師也調往南部學校任教，案件因而不了了之。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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