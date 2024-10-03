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快訊／率先宣布了！　金門明天「不放颱風假」：照常上班上課

▲▼山陀兒颱風持續發布海上、陸上警報。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風已登陸台灣（圖／氣象署提供）

記者林名揚、戴若涵／金門報導

山陀兒颱風已於3日中午12時40分於高雄登陸，金門縣政府稍早宣布，依據中央氣象署提供之資訊，金門地區明（4）日風力未達停班停課標準，金門縣10月4日照常上班、照常上課。提醒鄉親往來通行仍應小心瞬間風力，注意自身安全。

金門縣消防局指出，山陀兒颱風於10月3日12時40分左右於高雄小港附近登陸，持續向北移動，對中南部地區及澎湖帶來強風豪雨，所幸金門地區未有嚴重影響，10月3日金門觀測最大風力為平均風5級、陣風7級，已較前兩日明顯趨緩，中央氣象署解除金門地區強風特報。3日白天期間，金門縣災害應變中心無新增受理災情，颱風威脅逐漸降低，地區風雨轉趨正常，經審慎評估已無緊急應變任務需求，縣應變中心於3日18時撤除，回歸各單位平時應變機制。

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經金門縣災害應變中心統計，開設期間山陀兒颱風總計受理災情2件，1件為路樹傾倒，1件為倒木傾斜至台電電桿，已由建設處、台電處理完畢。另颱風期間有民眾於岸際活動，由岸巡隊予以勸導，縣應變中心也宣導民眾應隨時注意縣應變中心發布之資訊，颱風期間及天候不佳時，不可於海邊觀浪、戲水、釣魚等，以保護自身安全。

縣長陳福海於颱風期間至各地巡視，指揮督導各單位防救災工作，嚴陣以待，山陀兒颱風規模逐漸縮小且遠離，本縣無發生重大災害，惟季節已屆秋季，常有強風造成海邊風浪明顯偏大且有長浪發生，應變中心表示，請鄉親仍不可輕忽，隨時注意氣象資訊及風雨狀況，以策安全。

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