LIVE／山陀兒減弱速度變慢　氣象署最新說明

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山陀兒颱風登陸以後偏北移動，受地形影響，被破壞狀況比較減緩，估今傍晚到晚上減弱為輕度颱風，明天仍是颱風等級。氣象署將於17時40分說明颱風最新動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

氣象署觀測，山陀兒16時的中心位置在高雄的東北方約 20 公里之處，以每小時7轉4公里的緩慢速度向北進行，近中心最大風速每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風，瞬間最大陣風每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風。

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▲氣象署說明颱風動態。（圖／氣象署直播）

山陀兒中午登陸高雄小港，氣象署指出，原本預估颱風會直接越過中央山脈，但登陸後往偏北方向移動，受到地形影響，被破壞狀況比較減緩，到明天上半天仍以颱風型態影響台灣。

氣象署說明，颱風明天逐漸減弱為熱帶低壓，東北部及東部風力會減弱，但台灣海峽、北部海面到後天才會減弱。降雨方面，隨著颱風移動，強降雨區也向北移動，北部、東北部有明顯降雨。

另外，氣象署下午4時公布最新風雨預測，數據大幅下修，明天中午前連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，只有台東縣山區達停班停課標準。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。