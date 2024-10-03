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山陀兒風力超狂！貨車司機開車門「秒被風吹走」　6秒驚人影片曝

記者施怡妏／綜合報導

山陀兒颱風今（3）日12時40分於高雄小港登陸，，挾帶著強風驟雨，高雄首當其衝，甚至出現瞬間17級強風，一名貨車司機要卸貨，沒想到才剛開車門，一陣強風襲來，司機站都站不穩，瞬間被吹走，消失在鏡頭內，影片曝光網友驚呼「好可怕的風雨喔」、「希望人沒事」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB匿名公社）

▲司機被風吹走。（圖／翻攝自FB匿名公社）

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有網友在臉書「匿名公社」貼出一則影片，司機剛下車準備開車門卸貨，風大到根本無法站穩，突然一陣強風將他吹走，頭似乎還撞到後照鏡，下秒整個人消失在鏡頭之外。驚悚畫面讓原PO忍不住罵「血汗！」

短短6秒的影片，讓人看了捏把冷汗，網友紛紛直呼「辛苦了~注意安全」、「願大家平安」、「這個太扯了」、「服務業是最沒辦法休息的，因為大家都跑出來消費了，總要有人出來送貨補貨滿足各位消費者」、「還是有被迫在風雨中工作的人啊」、「不買就沒有傷害，食品物流業幾乎全年無休」、「他是不是有被後照鏡K到頭呀，好痛」、「我有一次貨拿出來，人跟貨一起飛」、「已經站也站不住，司機直接撞到頭」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB匿名公社）

▲司機被風吹走。（圖／翻攝自FB匿名公社）

氣象署觀測，山陀兒13時的中心位置在高雄的西北西方約10公里之處，以每小時8轉4公里的緩慢速度向北北東轉北進行，近中心最大風速每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風。

氣象署表示，颱風暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。

另外，氣象署下午1時公布最新風雨預測，明日連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，基隆市、台北市山區、新北市山區等10縣也達停班停課標準，總計12縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

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