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快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

▲6月21日夏至，台北地區下起午後雷陣雨，民眾連忙躲雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲山陀兒颱風預估中午登陸，各地風雨明顯。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風預估中午從南部登陸，中央氣象署上午10時公布最新風雨預測，明（4日）上午6時連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，台北市山區、新北市山區等9縣也達停班停課標準，總計11縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

氣象署觀測資料顯示，山陀兒上午9時的中心位在高雄的西南方約30公里之處，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉東北進行。氣象署預估山陀兒今中午前後登陸高屏一帶，之後將快速減弱為熱帶性低氣壓。

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▲▼最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）

▲▼最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）※點圖放大

▲▼氣象署1000風雨預測。（圖／氣象署）

氣象署上午10時發布最新風雨預測資料，明日凌晨0時至上午6時，連江縣、澎湖縣等2縣市，平均風達7級以上或陣風達10級以上，符合停班課標準。

雨量預測部分，包含台北市山區、新北市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣山區等9縣市，未來24小時累積雨量達到停班停課標準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲▼各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽。（圖／人事行政總局）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總局網站）

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