縱火害1女命危！「扮女裝」嫌犯逃出急找愛貓...曝心情不好燒窗簾

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區一棟6層樓公寓今天（2日）凌晨2時許發生火警，4樓套房火勢迅速蔓延，導致一對同居情侶重傷送醫，女方一度失去生命跡象，至今仍未脫離險境。事後，一名「扮女裝」的24歲曾姓男子現身光華派出所自首，稍早移送到分局偵訊。曾男縱火原因曝光，竟是「心情不好，燒窗簾」。

▲曾男穿著女裝被移送到分局製作筆錄 。（圖／記者戴上容攝）

據了解，犯嫌曾姓男子生理男、心理女，平常多穿女裝，有多項前科，去年12月2日他因心情不好，涉嫌在新北市新莊區民本街25巷租屋處，用卡式爐縱火洩憤，依法移送地檢署偵辦。不料，曾男多次傳喚未到庭應訊，昨天地檢署發出拘票拘提。

今天凌晨2時59分，這棟6層樓公寓突然冒出熊熊火焰，警消接獲報案後迅速趕赴現場，套房內的情侶受傷送醫，37歲的吳姓男子因吸入濃煙嗆傷，意識清楚，暫無生命危險；32歲的吳姓女子則當場失去呼吸心跳，雖經搶救一度恢復意識，但仍未脫離險境。

火災發生後，曾姓嫌犯逃出，穿著女裝在民安西路上隨意攔下一輛機車，請騎士載他至光華派出所自首，曾男被警方上銬後回到現場，跟消防大隊長說，「都是我不好」、「可以幫我找貓嗎？」警消後續將曾男的布偶貓救出。

布偶貓後來被曾嫌的媽媽帶回。曾嫌自首後，警方發現他因案遭拘提，當場上銬逮捕。曾男向警方供稱，當時因心情不好，便在套房內點燃窗簾，結果釀成火災。稍早，曾男穿著短裙、牛仔外套被移送到分局，面對媒體詢問不發一語。

▲▼ 被拘提的曾姓男子穿女裝到警局報案，說自己家中起火，但對細節無法交代，立刻被警方逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）