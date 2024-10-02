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社會 社會焦點 保障人權

新莊暗夜火警！同居情侶送醫女命危　縱火通緝犯「扮女裝」報案

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區今天（2日）凌晨2時許，一棟6層樓公寓突冒出火光，4樓套房火勢迅速蔓延，造成一對同居情侶重傷送醫，女子甚至一度失去生命跡象，目前仍未脫離險境。事後竟有一名「扮女裝」的24歲曾姓男子到派出所報案，他向警方表示「我家失火」；警方深入追查，赫然發現曾男去年涉嫌縱火，因未出庭而遭到拘提，警方當場將他逮捕，調查是否涉案。

▲▼ 被拘提的曾姓男子穿女裝到警局報案，說自己家中起火，但對細節無法交代，立刻被警方逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲被拘提的曾姓男子穿女裝到警局報案，說自己家中起火。（圖／記者戴上容翻攝）

這場火警發生在凌晨2時59分，新莊民本街一棟6層樓公寓突然冒出熊熊火焰，警消接獲報案後火速趕赴現場，套房內一對同居情侶重傷送醫， 37歲吳姓男子因為吸入濃煙被嗆傷，意識清楚送醫治療，尚無生命危險，另一名32歲吳姓女子當場失去呼吸心跳，送醫後雖一度恢復意識，卻仍未脫離險境。

事發後，一名「扮女裝」的曾姓男子，於新莊於民安西路上請一名不認識的機車騎士載他前往派出所報案，曾男神智不清的向警方說「我家失火」，警方初步詢問，曾男也無法清楚交代案情。警方立即調查其背景，赫然發現他涉及去年12月另外一起縱火案，由於他未出庭，先前遭到新北地檢署拘提。

▲▼ 被拘提的曾姓男子穿女裝到警局報案，說自己家中起火，但對細節無法交代，立刻被警方逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 被拘提的曾姓男子穿女裝到警局報案，說自己家中起火，但對細節無法交代，立刻被警方逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 被拘提的曾姓男子穿女裝到警局報案，說自己家中起火，但對細節無法交代，立刻被警方逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方立即逮捕曾男，並將深入調查他是否涉及此次火警，並待消防火調科鑑定起火原因。

▲▼ 被拘提的曾姓男子穿女裝到警局報案，說自己家中起火，但對細節無法交代，立刻被警方逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 被拘提的曾姓男子穿女裝到警局報案，說自己家中起火，但對細節無法交代，立刻被警方逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

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