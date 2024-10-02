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全聯、家樂福外送暫停！各大賣場「防颱優惠、營業時間」懶人包

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲各賣場目前營運時間正常，後續將依照風雨狀況調整。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

颱風山陀兒來襲，今（2）日全台各縣市停班停課，各大賣場目前正常營業，並持續祭出防颱優惠。不過外送服務全面暫停，「全聯小時達」、家樂福「家速配」皆配合停班公告暫停。全聯、大潤發表示，各門市將依照後續風雨狀況，評估營業時間，民眾有購物需求可至粉絲頁查詢。

★全聯

營業時間：全聯各地區門市將依風雨狀況，評估營業時間，並以同仁安全為第一優先。「全聯小時達」10月2日配合各地停班公告暫停外送服務。

防颱優惠（即日起至10月3日）：

●生鮮：
青花菜特價55元。
善美的有機鴻禧菇、有機雪白菇每包優惠價26元。
台灣桂丁土雞切塊，單盒特價175元。
豬里肌火鍋薄切肉片，每100克特價40元。
草蝦單盒原價198元，特價169元，現省29元。
冷藏挪威鮭魚輪切，即日起至10月13日，每100公克爆殺價53.9元。

●覆熱料理、泡麵、罐頭、水餃：
美味堂「油條麻辣鴨血」特價109元。
美味堂「金錢牛肚絲」特價79元。
「維力炸醬麵-原味/素食(90gx5入)」每袋優惠76元，會員再贈20福利點。
「農心辛拉麵/爽口烏龍麵海鮮味湯料/辛辣白菜風味拉麵(120g)」5包特價165元。
「味味A排骨雞風味乾麵(123gx4入)」每袋95元，第2件5折，平均每袋71元。
「統一麵-蔥燒牛肉風味/肉骨茶風味(90g~93gx5入)」每袋特價78元。
「慶尚北道韓式結頭菜600g」每罐特價149元。
「綠巨人天然特甜玉米粒(340gx3入)」每組特價169元。
「三興-蕃茄汁鯖魚(黃罐)/蕃茄汁鯖魚(紅罐)/珍味茄汁鯖魚/辣味茄汁鯖魚(145x3入)」每組特價112元。
「義美水餃-豬肉高麗菜/豬肉韭菜/素食(高麗菜口味)1050g」每包特價129元，會員再贈20點。
「康寶2人份濃湯-自然原味金黃玉米/火腿玉米(3入)」買1送1，特價115元。

★大潤發

營業時間：大潤發全台皆正常營業，但仍以同仁安全為優先考量，門市將機動調整營業時間，如民眾有購物需求，可先查詢大潤發各分店臉書粉絲專頁，謝謝。

防颱優惠（即日起至10月3日）：

●生鮮：
獨家本草豬梅花火鍋片每台斤369元。
文昌雞切塊每盒240元
紐西蘭金奇異果5粒99元。
紫心地瓜每袋69元(800g)。
台灣小白菜/油麥菜，每袋250g只要29元。

●泡麵、點心：
ACECOOK 當地の一杯系列杯麵，每杯特價77元。
新品HIGASHI FOODS日式炒麵，每包149元，
花朵千層蛋塔，2入99元。
黃金豆乳雞、深海花枝酥、炸豐原赤肉條，每100g 46元。
綜合甜麵包原價22元，5入特價99元，平均一件20元。

★家樂福

營業時間：目前正常營業。10月2日「家速配」外送服務配合停班公告暫停。

防颱優惠：

10月2日至10月6日：全台家樂福量販/超市分店設置「優惠甘藍專區」，國產BIO有機高麗菜，每顆約800克，特價119元。

▼家樂福推出有機甘藍特價。（圖／業者提供）

▲▼家樂福防颱優惠。（圖／業者提供）

10月4日至10月7日：
台灣熟綠竹筍每袋600g，特價219元。
美國西芹600g，特價79元。
履歷去殼玉米筍，每盒120g，特價36元。
有機丸株金針菇，每袋特價12元。
家樂福有機櫛瓜500g，特價99元。
日本茨城紅春香地瓜500g，一袋139元。
「有機紅蘿蔔400g」39元特價買1送1。

★好市多

好市多（Costco）表示，今日全台賣場照常營運，商品備貨狀況皆正常，歡迎會員至賣場選購各式商品，同時提醒會員做好防颱準備，注意行車安全

★美廉社

防颱優惠（即日起至10月15日）：

有機綠豆芽/有機黃豆芽200g，任選兩袋特價45元，持冷凍卡再享9折優惠。
青江菜、小白菜每包39元。
地瓜葉每包32元。
茶葉蛋「兩顆18元」，平均一顆只要9元。
GREEN LIFE甜玉米粒340g/玉米醬410g，任選2罐55元。
心樸元氣純水1500ml，12入99元，平均一瓶只要8.3元。

▼美廉社推出防颱優惠專區。（圖／業者提供）

▲▼美廉社推出防颱優惠專區。（圖／業者提供）

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