伊朗彈道飛彈炸向摩薩德！　影片曝光

An Iranian missile exploded near the Mossad headquarters, located on the northern outskirts of Tel Aviv.



- Aric Toler pic.twitter.com/GuHA2K4rl0 — Clash Report (@clashreport) October 1, 2024

記者張靖榕／綜合報導

伊朗1日對以色列發射近200枚飛彈，以色列全境空襲警報狂響，防空系統全面運作。一段影片在社群媒體上廣泛流傳，顯示一枚伊朗飛彈在距離摩薩德（Mossad）總部不到一公里的地方爆炸，該總部位於特拉維夫郊區。

▲伊朗發射的其中一枚飛彈，落在摩薩德總部附近。（圖／翻攝Ｘ）



CNN報導根據地理定位分析，該段影片是從位於赫茲利亞（Herzliya）的一棟高層公寓所拍攝，距離以色列情報機構摩薩德的總部不到3公里。

另一段經CNN定位的影片顯示，飛彈落地後在附近停車場造成的巨大撞擊坑。畫面中可見大坑周圍的泥土覆蓋著多輛車輛，這個撞擊點距離一家影城僅幾百公尺。

儘管CNN無法獨立確認這枚飛彈的預定目標，也無法確定影片中所顯示的撞擊坑是否由這次導彈造成，但根據導彈的飛行軌跡，這次爆炸極有可能與此有關。

這篇報導重點呈現了伊朗導彈爆炸事件，並以清晰的方式提供了CNN的調查結果。