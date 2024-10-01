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山陀兒又不動「估周三入夜登陸」　粉專：北部影響到周六

▲▼4家AI模式都模擬出，山陀兒颱風在台灣東北近海持續龜速移動。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

▲4家AI模式都模擬出，山陀兒颱風在台灣東北近海持續龜速移動。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒緩慢接近台灣，氣象署最新預報顯示，速度比上半天來的減緩，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，如此一來，台灣北部不穩定天氣將持續至周六，而登陸時間不斷延遲，甚至拖到明天入夜後才會登陸，南部風雨時間也會拉長。

氣象署今下午2時發布最新觀測資料，山陀兒下午2時的中心位在高雄的南南西方約210公里之處，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東進行，比起上午、中午預報以每小時7公里速度，顯然放慢。

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「觀氣象看天氣」今發文指出，7家AI模式中有4家都模擬出，在台灣東北近海持續龜速移動，甚至在北部近海轉向西的情況。各國最新路徑，日本及美國也分別預測西行及近海滯留情況，日本甚至出現S型路徑，極為罕見。

不過粉專表示，山陀兒颱風強度方面，經過中央山脈洗禮，強度都明顯減弱，可能以輕颱下限至熱低的型態。

「觀氣象看天氣」表示，如此一來，台灣北部的不穩定天氣將持續至周六，而登陸時間也不斷延遲，根據最新資料，甚至可能拖到明天入夜後才會登陸，南部風雨持續時間也會拉長。

粉專強調，加上未來減弱速度的不確定性，颱風所受的導引氣流也會不同，未來路徑是否再有變化及影響程度充滿著未知。

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