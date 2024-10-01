山陀兒環流超越賽洛瑪！　粉專：南部將有「前所未見劇烈風雨」

▲山陀兒颱風的路徑潛勢預報。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒今日開始北轉，向台灣南部地區接近，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，預估明天中午前後以巔峰姿態登陸高屏一帶，相比1977年的賽洛瑪颱風，山陀兒的強度、環流又更大一些，可能許多南部朋友們從未見過的劇烈風雨。

中央氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒目前暴風圈正影響南端海域和南端陸地，目前持續向北移動，之後向東北轉，預估明天登陸南部地區，直接侵襲、影響台灣。因南部地區無地形屏障破壞，可能出現16、17級強陣風，強風很容易致災。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「天氣風險 WeatherRisk」今發文表示，颱風核心環流重整的比預期好，預估在明天下午，將以巔峰姿態登陸高屏一帶。對南台灣的朋友們來說，最相似的感受可能要回到1977年的賽洛瑪颱風，山陀兒颱風的強度、環流又更大一些，周三颱風登陸前後，可能許多南部朋友們(沿海、平地市區)從未見過的劇烈風雨。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，颱風登陸後，受到中央山脈和東北季風的影響，會快速的減弱，預估周四上午從宜花一帶出海，屆時颱風低層的中心可能也難以辨認，甚至不排除已減弱為熱帶性低氣壓。

粉專指出，周四南台灣、花東的風雨會緩和下來，而大台北周三晚起風強雨驟，持續到周四白天，同時各地都有強風，尤其是西半部，並且明顯降溫轉涼，低溫下探20至22度。