國慶晚會黃牛太囂張！蔣萬安下令嚴辦　立案15件加價販售、8件詐騙

記者袁茵／台北報導

國慶晚會將於5日在台北大巨蛋舉行，9月30日中午12時開放索取限量5000張門票，由於天后「二姐」江蕙復出，民眾熱烈響應，15分鐘索取完畢，但網路上隨即出現黃牛票，民進黨台北市議員陳怡君爆料1張高達1.2萬元。台北市長蔣萬安表示，該案為詐騙，呼籲民眾絕對別買來路不明票券，另警察局已有立案偵辦15件加價販售、8件詐騙。

▲蔣萬安出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安1日上午出席台北市公費流感與新冠JN.1疫苗開打記者會，針對國慶晚會黃牛票猖獗，有無補救措施，國民黨台北市議員詹為元爆料無價票券「無法可管」？蔣萬安回應，已要求警察局加強網路上巡查，任何違法情事，依照《社會秩序維護法》嚴查嚴辦。

蔣萬安指出，議員陳怡君檢舉的案件，目前了解是詐騙，呼籲民眾絕對不要購買來路不明票券，以免受騙；二方面也絕對不要以身試法，警局已加強巡查，也已經有立案，請地檢署來積極偵辦。

台北市警察局刑事警察大隊進一步說明，專責查緝小組透過網路巡邏發現，自9月30日中午開放索票後，網路平台即出現販售訊息，統計至當晚8時，已立案偵辦加價販售15件；另查證有8件於臉書販售國慶晚會黃牛票訊息是詐騙，將報請台北地方檢察署指揮偵辦。

市刑大提及，專責查緝小組於9月30日、10月1日循線於台北市中山區、苗栗縣竹南鎮及基隆市安樂區，分別查獲黃男、林男、張女等3人於網路以每張加價新台幣1萬、1500、1200元不等價格，各兜售國慶晚會票券2張，詢據黃、林、張等3人均坦承不諱，全案依違反《社會秩序維護法》第64條，函請管轄地方法院簡易庭裁罰。