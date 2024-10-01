　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉貪1208萬再押2月！阮厚爵否認圖利參與　提準抗告遭駁回

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭聲押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭聲押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣前和美鎮長阮厚爵，因4年前一起祭祀公業土地案從5月羈押至今，檢方查出他涉嫌收賄1208萬餘元，逃漏稅301萬餘元，9月13日依涉貪起訴移審，法官裁定再羈押禁見2月，阮指出當時當鎮長前間他全案並無參與，沒有羈押必要，提出「準抗告」聲請。法官認為，阮否認犯行，說法與其他證人所述差異很大，金錢流向前後不一，有事實足認有勾串共犯及證人之虞，將聲請駁回。

起訴書內指出，謝等8人於2011年間再提出申請核發「派下全員證明書」，找來賴、陳2 人於2018年間起至2020年6月初，向阮告知「如果你盡快讓該案順利且迅速通過，我們會給你3成報酬」。該案短短10日內獲得公所核發，並於2010年9月22日以總價金為1億9912萬元之代價，將土地賣給建商，並依約定分配比例分給謝等8人。

▲阮厚爵遭羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

檢方偵辦，阮為隱匿賄款流向，於2020年10月14日，指示賴先將363萬元款項匯姚姓司機，並將64萬元現金、781,2000元支票交由姚轉交阮，合計共1208萬2000元。阮將賄款除自行使用外，部分藏放在住處、保險箱、買賣股票，逃漏所得稅款301萬餘元，涉有洗錢及違反稅捐稽徵法等犯嫌。

阮厚爵委託辯護律師提出準抗告聲請理由，認為法院處分欠缺具體事證，有欠慎重，與法有違，該起祀公業土地申請核發派下員全員證明書，承辦人本於分層負責職責，被告當時身為鎮長，沒有參與其事。起訴書內將賄款精算至零頭金額，又將款項切割為仲介費，既欠缺合理性，也互有矛盾，不該以此當成犯罪嫌疑重大羈押的要件，也無羈押的必要性，將原羈押處分予以撤銷，准具保停止羈押。

法官認為，阮被訴犯行足認犯罪嫌疑重大，又審酌被告所述與證人差異甚大，尤其關於金錢流向部分前後所述不一，有事實足認有勾串共犯及證人之虞，仍認有羈押並禁止接見通信必要，駁回準抗告聲請。

ET快訊
38歲所長幸福婚紗照曝光　留下1歲、4歲女兒
高雄艦出海救人！　海象惡劣畫面曝光
LIVE／7縣市明達颱風假標準！山陀兒估明午登陸　日測S迴轉
惡劣毒蟲陳嘉瑩「2度撞護欄」害警殉職　落網曝：怕沒錢繳罰金
超市菜架超空「結果剩2物」！台人笑了：加紅蘿蔔湊齊挑食3寶
LIVE／強颱山陀兒直撲西南部　氣象署最新說明
又有喪屍衝撞警車！　1警受傷送醫
快訊／第5度提訊　柯文哲「不願出庭」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男情緒不穩多處刀傷　家人嚇壞急報警送醫

快訊／台中後火車站商圈套房飄異味　房東收租驚見他臉發黑死亡

山陀兒逼近！屏東獅子鄉暴雨　內文村排水溝堵塞泥水湧入路面

抓女毒蟲殉職留2幼女…所長幸福家庭照曝光！與妻十指緊扣滿眼愛意

惡劣毒蟲陳嘉瑩「2度撞護欄」害警殉職　落網曝：怕沒錢繳罰金

騎車想去北部...誤闖國3往南飆22公里　警及時攔下糊塗男

北市新建案甲苯燃燒「15歲童工成火球」急送醫　雇主下場曝

開心找女友竟撞見「屋裡有男人」　醋男發狂將23歲女活活打死

苦命兄弟不爽扶養父親　法庭吐悲慘身世：阿嬷常說沒爸小孩要認分

礦砂船蘭嶼外海遇「山陀兒」！機艙進水被迫棄船　19外籍船員待援

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

鄭中基揪盧廣仲唱〈左右為難〉　認識6年..初見面：在吃涼麵XD

快訊／台中男情緒不穩多處刀傷　家人嚇壞急報警送醫

快訊／台中後火車站商圈套房飄異味　房東收租驚見他臉發黑死亡

山陀兒逼近！屏東獅子鄉暴雨　內文村排水溝堵塞泥水湧入路面

抓女毒蟲殉職留2幼女…所長幸福家庭照曝光！與妻十指緊扣滿眼愛意

惡劣毒蟲陳嘉瑩「2度撞護欄」害警殉職　落網曝：怕沒錢繳罰金

騎車想去北部...誤闖國3往南飆22公里　警及時攔下糊塗男

北市新建案甲苯燃燒「15歲童工成火球」急送醫　雇主下場曝

開心找女友竟撞見「屋裡有男人」　醋男發狂將23歲女活活打死

苦命兄弟不爽扶養父親　法庭吐悲慘身世：阿嬷常說沒爸小孩要認分

礦砂船蘭嶼外海遇「山陀兒」！機艙進水被迫棄船　19外籍船員待援

賴清德拍民防影片！陳玉珍質疑全民皆兵　卓榮泰：沒必要

快訊／台中男情緒不穩多處刀傷　家人嚇壞急報警送醫

2大線上旅展！買海外團旅抽「一年份國旅」　墨爾本玩7天免4萬元

台百萬YTR「本人沒有很高」機場被認出！本尊尷尬：竊竊私語小聲點啦

環保與健康同行！雲林縣政府團隊「吃素」迎接國慶焰火大典

獨／寒舍艾美「探索廚房」11／1漲價　這3個餐期貴100元

颱風交通異動懶人包！立榮航空明天「國內航班全取消」

快訊／台中後火車站商圈套房飄異味　房東收租驚見他臉發黑死亡

福特「陸規新中型休旅」改款登場！搭1.5升渦輪、PHEV油電雙動力

工作一年想送禮給主管　過來人搖頭！再提醒1細節：也要考慮到

社會熱門新聞

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

遭女毒蟲拖行殉職！英勇所長「學霸背景曝」

柯文哲「隨身USB」解密！　金流驚見高虹安等2人

五楊高架「1車鬼切」害連環撞　無辜男截肢

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞送醫不治

沈慶京「行賄手法」破解！　柯文哲2階段收錢

台東3死蝸牛粽疑「親人下毒手」　藏鏡人呼之欲出

殉職所長相驗　爸神情凝重、妻雙眼紅腫抵殯儀館

快訊／北檢預計第5度提訊！柯文哲「不願出庭應訊」

母生妹妹竟留6歲兒顧　男童在醫院吃泡麵

乾哥割頸、乾妹阻同學救人　死者父母求償2千萬

颱風夜命案　精舍住持與信眾3人聲押

更多熱門

相關新聞

民眾黨智庫孫鳳群遭約談　四叉貓爆「12萬薪資用柯文哲政治獻金付」

民眾黨智庫孫鳳群遭約談　四叉貓爆「12萬薪資用柯文哲政治獻金付」

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，台北地檢署持續追查金流，發現民眾黨周邊組織成員疑似成為收款管道，28日聲押柯文哲競總大帳房李文宗後，台灣新故鄉智庫協會的顧問孫鳳群，也因涉嫌共同違背職務收賄罪遭約談到案。對此，網紅四叉貓今（30日）質疑，為什麼民眾黨智庫的學者孫鳳群，今年一月份12萬的薪水是用柯文哲選總統的政治獻金支付？民眾黨內部的人常常這邊領一下那邊領一下，自己就隨便問問，反正他們不會回答。

即／京華城案再增1被告　智庫顧問涉收賄遭約談

即／京華城案再增1被告　智庫顧問涉收賄遭約談

山陀兒攪局！國3北彰化系統4天伸縮縫工程取消

山陀兒攪局！國3北彰化系統4天伸縮縫工程取消

參加福宴違停遭檢舉　鹿港護安宮：56張罰單廟方買單

參加福宴違停遭檢舉　鹿港護安宮：56張罰單廟方買單

彰化木材加工廠大火　消防員挺進火場搶救

彰化木材加工廠大火　消防員挺進火場搶救

關鍵字：

彰化圖利準抗告收賄祭祀公業羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面