涉貪1208萬再押2月！阮厚爵否認圖利參與　提準抗告遭駁回

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭聲押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣前和美鎮長阮厚爵，因4年前一起祭祀公業土地案從5月羈押至今，檢方查出他涉嫌收賄1208萬餘元，逃漏稅301萬餘元，9月13日依涉貪起訴移審，法官裁定再羈押禁見2月，阮指出當時當鎮長前間他全案並無參與，沒有羈押必要，提出「準抗告」聲請。法官認為，阮否認犯行，說法與其他證人所述差異很大，金錢流向前後不一，有事實足認有勾串共犯及證人之虞，將聲請駁回。

起訴書內指出，謝等8人於2011年間再提出申請核發「派下全員證明書」，找來賴、陳2 人於2018年間起至2020年6月初，向阮告知「如果你盡快讓該案順利且迅速通過，我們會給你3成報酬」。該案短短10日內獲得公所核發，並於2010年9月22日以總價金為1億9912萬元之代價，將土地賣給建商，並依約定分配比例分給謝等8人。

檢方偵辦，阮為隱匿賄款流向，於2020年10月14日，指示賴先將363萬元款項匯姚姓司機，並將64萬元現金、781,2000元支票交由姚轉交阮，合計共1208萬2000元。阮將賄款除自行使用外，部分藏放在住處、保險箱、買賣股票，逃漏所得稅款301萬餘元，涉有洗錢及違反稅捐稽徵法等犯嫌。

阮厚爵委託辯護律師提出準抗告聲請理由，認為法院處分欠缺具體事證，有欠慎重，與法有違，該起祀公業土地申請核發派下員全員證明書，承辦人本於分層負責職責，被告當時身為鎮長，沒有參與其事。起訴書內將賄款精算至零頭金額，又將款項切割為仲介費，既欠缺合理性，也互有矛盾，不該以此當成犯罪嫌疑重大羈押的要件，也無羈押的必要性，將原羈押處分予以撤銷，准具保停止羈押。

法官認為，阮被訴犯行足認犯罪嫌疑重大，又審酌被告所述與證人差異甚大，尤其關於金錢流向部分前後所述不一，有事實足認有勾串共犯及證人之虞，仍認有羈押並禁止接見通信必要，駁回準抗告聲請。