2年都被同員警抓！兄弟共乘機車遭攔查...毒品都藏右褲管

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前攔查一對機車雙載的陳氏兄弟，眼尖員警認出是去年4月偵辦過的2人，2人辯稱早就戒了，身上沒有毒品，但緊張的神情令人起疑，果然當場查出2人身上都各有2包毒品，而且很有默契都藏在右腳褲管，全案訊問後依法送辦。

▲台中警方逮捕一對兄弟檔毒犯，2人有默契的都把毒品藏在右腳褲管。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第二分局永興派出所巡佐彭聖傑、警員徐柏鈞，日前下午4點多巡邏至漢口路、山西路口時，發現一台機車停等紅燈超越停止線，遂上前攔查，沒想到眼尖的員警馬上認出，就是去年4月因毒品罪逮捕過的陳姓兄弟檔。

坐在後座的哥哥（50歲）也認出抓過他的員警，一下車就神情緊張，辯稱早就戒毒了，身上絕對沒有毒品，但卻左右來回不停踱步，員警直覺有異。

果然不出所料，員警發現48歲的陳姓弟弟右腳褲管內藏有不明物品，正是2包安非他命（毛重0.67公克、0.24公克），此時一旁的哥哥見狀，默默的裝沒事閃避一旁，員警喝令交出來，結果竟跟弟弟一樣都藏在右腳褲管，也是2包安非他命（毛重0.72公克、0.50公克），讓員警相當傻眼，直呼真的是難兄難弟，詢後將2人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。