同仁眼中拼命三郎！38歲所長殉職　民代發文悼：沒能親口對你說聲謝

▲清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳韻如／新北報導

新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫9月30日深夜攔查一輛違停轎車，不料車上30歲的女駕駛陳嘉瑩卻心虛，重踩油門將劉員拖行約500公尺，還撞擊捷運工地護欄，導致劉員重傷送醫搶救不治。噩耗傳出，各界震驚不已，市議員林金結悲痛表示，劉員「為了這個社會付出了一切，卻沒能等到大家親口對你說一聲謝謝…」，希望劉員一路好走。

劉員不幸殉職噩耗傳出，震驚社會，新北市長侯友宜沉痛在臉書上發文，「我多希望這樣喊話時，能拍拍警察同仁的肩膀鼓勵打氣，而不是對著白布。」貼文一出，各界湧入留言致哀。

▲女毒蟲陳嘉瑩拒檢加速逃逸，卻將劉員拖行500公尺，還蓄意衝撞工地護欄，導致劉員傷重不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

其中，市議員林金結表示，「宗鑫所長，我永遠記得你那份為人處事的堅持與正義感，知道這件事情，讓我無法接受也無法言語。你為了這個社會付出了一切，卻沒能等到大家親口對你說一聲謝謝…」

市議員江怡臻則發文表示，深夜傳來遺憾消息，「土城清水派出所所長劉宗鑫，夜間盤查持毒嫌犯，竟遭衝撞拖行，送醫不治。」江怡臻回憶起劉宗鑫，大讚他認真負責、善良溫和，在土城服務2年多，如今卻不幸殉職，「實在令人心碎、憤怒、不捨。」

對此，不少網友也相當憤慨，要求侯友宜能夠嚴辦，「請不要高高舉起，輕輕放下！市長也是警察出身！警察同仁都很辛苦在抓犯人！請為警察保障他們的權益！也要幫這無辜受害的警察討回公道！」

據了解，劉員現年38歲，已婚育有2子，從警約10年，在同仁眼中是個積極認真得拼命三郎，然而卻在昨日深夜攔查違停車輛時，遭到女毒蟲拖行、撞擊護欄，導致頭部重創，全身多處骨折送醫不治，噩耗傳出，讓同仁難以接受，悲慟不已。