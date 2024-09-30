快訊／山陀兒最強核心強襲　高雄市宣布：明天停班停課

▲中颱山陀兒逼近，陳其邁喊話避免去海邊。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中度颱風「山陀兒」來勢洶洶，路徑從高雄、屏東一帶登陸機率高，周二至周四上半天是影響最顯著的時候。高雄市政府今（30）日晚間宣布，明天停班停課。

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▲中颱山陀兒逼近，周二至周四上半天影響最顯著。（圖／中央氣象署）

因應山陀兒颱風即將來襲，高雄市山陀兒颱風災害應變中心今日中午12時提升為一級開設。陳其邁下午1時30分主持第一次工作會議，他表示，颱風路徑往西偏移，從高雄登陸機率大增，對高雄影響加劇，讓人想起過去「賽洛瑪颱風」對高雄造成的嚴重災情。

按照氣象局最新預估，山陀兒會從中颱轉為強颱，對高雄市區及沿海地區的影響非常大。陳其邁說重話表示，避免前往沿海地區進行不必要活動，他已要求警局聯繫海巡署等相關單位，若違反防颱準備工作，要求強制撤離並即刻進行開罰，務必確保民眾安全。

▲▼高雄山區1690位保全對象已在2點完成撤離。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，目前發布土石流黃色警戒，高雄採取強制撤離，1580位保全對象已在2點完成撤離，另外還有110位洗腎患者、孕婦等也預防性撤離，總共1690位完成撤離。

高雄市政府表示，中颱山陀兒颱風目前雖然移動緩慢，但考量颱風不確定性仍大，且颱風已逼近中颱上限，甚至可能提升為強颱。依氣象署資料研判，颱風路徑將直撲高雄，估計明天清晨起7級暴風圈半徑就會碰觸高雄陸地，中午後風雨會逐漸增強，特別是沿海地區恐有強陣風，越晚風雨會越大。基於料敵從寬，且為維護民眾安全，並充分準備各項防颱措施，高雄市明（1）日停止上班、停止上課。