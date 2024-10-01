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山陀兒今北轉　明「登陸撞中央山脈」暴風圈掃全台

（圖／NOAA）

▲強颱山陀兒直撲台灣。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

山陀兒暴風圈影響全台！中央氣象署預報員陳姵安表示，山陀兒颱風今天凌晨2時半增強為強烈颱風，且持續增強，今一整天會北轉，預估周三下午可能靠近高屏沿海登陸，登陸後會明顯減弱，而越過中央山脈，強度可能偏向中颱或輕颱。

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陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周四前颱風或其外圍環流影響，各地易有陣雨或雷雨，今東部、東南部、南部有持續性降雨，其他地區偏向一陣一陣雨勢為主，今東半部、南部、新北山區有局部大雨或豪雨機率，東南部山區有大豪雨機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

陳姵安說，周三北部、中部雨勢也會明顯起來，尤其到晚上更強；周三晚到周四中部以北、東北部降雨較持續，北部有局部大雨或豪雨，其他地區因颱風水氣殘留，也有局部短暫陣雨；周五到下周一北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區偏向多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

陳姵安分析，山陀兒颱風持續增強，會以這個強度今整天北轉，預估周三下午可能靠近高屏沿海登陸，屆時暴風圈會影響全台；而登陸後會明顯減弱，越過中央山脈，強度可能偏向中颱或輕颱。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼做好防颱準備。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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