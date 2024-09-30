孕婦顧2女經濟陷困頓　中埔警發動急難救助+募款

▲失蹤女家庭生活陷困頓，警方發動急難救助及募款相助 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



中埔分局義仁聯合所警員羅于喨，於日前尋獲1名林姓年輕女子，該名林女於近日主動向羅員聯絡，表示家中生活目前突陷困頓，急需幫助，因找不到管道求助，故請求羅員協助，羅員立即向分局義仁聯合所所長黃煌昆及所內同仁反映；黃員及同仁們得知林女家境深感處境堪憐，紛紛慷慨解囊捐助，黃員再透過本分局義仁警友站及各方熱心人士的踴躍捐助下，先後捐助上萬元紅包及白米救助，另協助轉介相關單位提供關懷協助。

據了解林女目前懷胎數月，又需照顧2個分別為5及6歲的女兒，其家中背負經濟支柱的丈夫，目前也因傷無法工作，而家中經濟本已捉襟見肘，頓時更深陷困境，林女在求助無門下，才向警方請求幫忙。





▲黃姓所長知道婦人女兒喜愛畫畫，還特地買畫圖用具給她 。（圖／中埔分局提供）

黃員另得知林女的大女兒喜愛繪畫，將來想當畫家，再自行掏腰包購買繪畫用具贈送給渠，林女一家人對於警方及眾位善心人士及時伸出援手救助，暫時舒緩其經濟壓力，由衷的感謝。

中埔分局分局長曾裕景表示，義仁聯合所所長黃煌昆及同仁對於能主動慷慨解囊捐助弱勢家庭，積極予以協助處理之善舉可嘉，也感謝各界善心人士的支持及熱心幫助，期望社會大眾能一起拋磚引玉，共同關心周遭弱勢民眾，將善心能量持續傳遞下去。