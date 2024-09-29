中國銀行限客戶「最多領3千元」　稱「防範詐騙」要看第三方證明

▲網友抱怨中國銀行的提款限制。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東一名網友近日上傳影片，稱他在中國銀行有10萬元（人民幣），但要提款時卻只能領3000元，想領更多必須提供「第三方證明」，非常不方便。對此，中國銀行的客服沒有明確解釋，僅表示，相關措施可能是為了防範詐騙。

網友提到，他前往的是廣東省惠州市博羅園洲支行，朋友轉帳10萬元（約43萬元新台幣）給他，但卻只能領3000元（約1.3萬元新台幣），他提供了轉帳紀錄、身分證、銀行卡也都沒有，銀行員堅持必須提供「第三方證明」才能領更多。

網友說，銀行問他錢是哪來的，他說朋友給的，銀行說需要朋友的身分證，剛好朋友也在身邊，就請朋友拿身分證的照片給銀行員看，但銀行員要求必須用正本，他只好請朋友回家拿正本來銀行。

網友最後雖然拿到了錢，但相當不滿，他抱怨，幸好朋友住得離銀行近，要是住在幾百公里外，那他急用的救命錢不知得等多久才能拿到。

對此，中國銀行的客服沒有正面解釋，僅表示，此舉可能是為了防範詐騙。

事件引起許多網友關注，不少人都認為相當不合理，「存款自由，提款不自由！」「就是不想讓人領唄！」「存錢的時候怎麼不防詐騙？」但也有人認同銀行的做法，「銀行有反詐的責任，不能怪他們。」「是更上層的部門要求的吧？銀行員只能服從。」「防詐騙不是銀行的工作，真正該負責的部門是誰？」