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有咖波！21款LINE貼圖、表情貼打1折「全買只要126元」超划算

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE STORE近日有「貼圖掃貨節，1 折 購了沒？」活動，即日起至10月2日（周三）止，共有21款貼圖和表情貼都打1折，LINE STORE網頁版每組只要6元台幣、手機版是10元代幣，有貓貓蟲咖波、法鬥皮古等超Q款式可選，而且大多都是動態貼圖，還有動態表情貼、有聲貼圖，如果全包也只要花126元台幣，相當划算。

《ETtoday新聞雲》整理出21款貼圖（或表情貼）的連結，有心動的用戶可以在10月2日前點進連結購買，LINE STORE網頁版或手機版的價格分別是6元台幣或10元代幣。

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LINE STORE「貼圖掃貨節，1 折 購了沒？」購買連結整理

● 貓貓蟲-咖波 可愛大暴走（動態貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● SHIBANBAN微笑柴犬-廢柴寶寶日常（一般貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 懶散兔與啾先生 會動的表情貼 2（動態表情貼）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 軟爛貓咪動態表情貼 ˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗（動態表情貼）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 喵嗚公園−有點嗆嗆的（動態貼圖）

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▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 法鬥皮古-說好的減肥呢(第15彈)（動態貼圖）

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▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 只是一顆麻糬-一起動起來（動態有聲貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 怪奇事物所：所長的過度繁殖（動態貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 雙下巴阿北 14（動態貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● Jumbooka 17 來吧！寶貝（動態有聲貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 動態表情貼 可愛主婦的日常實用（動態表情貼）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 大幸子-旁貓動態表情貼 1（動態表情貼）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● Esther Bunny艾絲樂小兔（一般貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 嗚比的朋友-我只是水腫（動態貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 生活週記-淡淡的哀傷（動態貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 兔子便利商店（動態貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● PP mini 小小企鵝-歡樂動物園派對（動態貼圖）

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▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 裸裸的愛-壞壞LOVE－互動篇(男生版)（動態貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 啾啾噗噗 - 情勒很鬧但還是戀愛了篇（動態貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

● 裸裸的愛-壞壞LOVE－互動篇(女生版)（動態貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

●　當肯18：有點潦草的當肯（一般貼圖）

LINE STORE連結：點我購入並下載

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE STORE）

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