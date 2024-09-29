李、朱被押「柯文哲有罪風險直線上升」！律師：恐面臨無期徒刑

▲民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

京華城案案情急轉直下，時任柯文哲競總財務長的李文宗、前鼎越公司董事長兼時任台北市兵役局長朱亞虎，28日深夜遭裁定羈押禁見。對此，律師黃帝穎分析，此次羈押的決定，代表檢方對於京華城弊案的金流與不法利益已有所突破，並且獲得法院的支持，柯文哲未來恐怕不僅得面對最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」，涉及圖利罪與收賄罪的有罪風險也隨之直線上升。

李文宗曾任柯文哲競選團隊的財務長，同時也擔任過辦公室主任等核心職位。他與朱亞虎都被懷疑涉及《貪污治罪條例》的「違背職務收賄罪」以及「行賄罪」，而法院已認定兩人的犯罪嫌疑重大並存在串證之虞，因此裁定兩人羈押禁見。

▲前台北市兵役局長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）。（圖／記者劉昌松攝）

對此，黃帝穎在臉書發文分析，由於李文宗的核心地位，若其金流與不法利益真的被檢方掌握，並且獲得法院支持，那麼柯文哲恐將要直接面對「違背職務收賄罪」，這是一項可能導致最重無期徒刑的罪行。

此外，北檢已經4度提訊柯文哲，並且連日來密集提訊威京集團主席沈慶京、前北市副市長彭振聲以及國民黨台北市議員應曉薇等人。經過比對供述、證詞後，檢廉查已經再度說服法官裁准29張搜索票，進行第二波搜索。

黃帝穎認為，這代表除了第一次搜索的範圍之外，還有其他重要的罪證資料需要保全，這也意味著京華城弊案正在持續擴大，而柯文哲涉及圖利罪與收賄罪的有罪風險也隨之直線上升。



★未經判決確定，應視為無罪