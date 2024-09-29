　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李、朱被押「柯文哲有罪風險直線上升」！律師黃帝穎：恐面臨無期徒刑

▲民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

京華城案案情急轉直下，時任柯文哲競總財務長的李文宗、前鼎越公司董事長兼時任台北市兵役局長朱亞虎，28日深夜遭裁定羈押禁見。對此，律師黃帝穎分析，此次羈押的決定，代表檢方對於京華城弊案的金流與不法利益已有所突破，並且獲得法院的支持，柯文哲未來恐怕不僅得面對最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」，涉及圖利罪與收賄罪的有罪風險也隨之直線上升。

李文宗曾任柯文哲競選團隊的財務長，同時也擔任過辦公室主任等核心職位。他與朱亞虎都被懷疑涉及《貪污治罪條例》的「違背職務收賄罪」以及「行賄罪」，而法院已認定兩人的犯罪嫌疑重大並存在串證之虞，因此裁定兩人羈押禁見。

▼前台北市兵役局長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）。（圖／記者劉昌松攝）

▲前台北市兵役局長朱亞虎（左）、柯文哲大帳房李文宗（右）。（圖／記者劉昌松攝）

對此，黃帝穎在臉書發文分析，由於李文宗的核心地位，若其金流與不法利益真的被檢方掌握，並且獲得法院支持，那麼柯文哲恐將要直接面對「違背職務收賄罪」，這是一項可能導致最重無期徒刑的罪行。

此外，北檢已經4度提訊柯文哲，並且連日來密集提訊威京集團主席沈慶京、前北市副市長彭振聲以及國民黨台北市議員應曉薇等人。經過比對供述、證詞後，檢廉查已經再度說服法官裁准29張搜索票，進行第二波搜索。

黃帝穎認為，這代表除了第一次搜索的範圍之外，還有其他重要的罪證資料需要保全，這也意味著京華城弊案正在持續擴大，而柯文哲涉及圖利罪與收賄罪的有罪風險也隨之直線上升。
 

★未經判決確定，應視為無罪

ET快訊
「樂天女孩」籃籃制約象迷？ 跳舞畫面粉絲搶拍　震驚：這什麼奇
朱亞虎認罪！　黃國昌回應了
李、朱被押「柯文哲有罪風險直線上升」！律師：恐面臨無期徒刑
中共火箭軍內蒙、甘肅多地試射　國防部發聲明！
快訊／陳子豪雙響！兄弟下半季封王　第19座季冠軍史上最多
LIVE／山陀兒「路徑西修」C字侵台　氣象署最新預測登陸威脅
何妤玟公開正面婚紗照　「男方是混血男星」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德飆罵將官？　林楚茵：這根本不是總統的行事風格

綠委笑直播、全勤有壓力　「面對藍白更辛苦」

朱亞虎認罪！　黃國昌回應了

李、朱被押「柯文哲有罪風險直線上升」！律師：恐面臨無期徒刑

中共火箭軍內蒙、甘肅多地試射　國防部發聲明！

快訊／黃紹庭回台了！涉浮報助理費「剛好飛廈門」　檢依法拘提

快訊／山陀兒朝台奔來！侯友宜下令了　「一時段」對新北影響最大

賴清德飆罵將官「沒站好」？　朱立倫：以德服人比以力服人好

柯文哲在2017年就為威京開後門！　許淑華揭京華城案「關鍵公文」

轟林右昌天天發文要罷樑　羅智強：是綠營秘書長還是罷免發起人？

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

劉子銓顧妹顧出心得：有成就感　愛小孩愛到想開幼稚園「名字已想好」

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

賴清德飆罵將官？　林楚茵：這根本不是總統的行事風格

綠委笑直播、全勤有壓力　「面對藍白更辛苦」

朱亞虎認罪！　黃國昌回應了

李、朱被押「柯文哲有罪風險直線上升」！律師：恐面臨無期徒刑

中共火箭軍內蒙、甘肅多地試射　國防部發聲明！

快訊／黃紹庭回台了！涉浮報助理費「剛好飛廈門」　檢依法拘提

快訊／山陀兒朝台奔來！侯友宜下令了　「一時段」對新北影響最大

賴清德飆罵將官「沒站好」？　朱立倫：以德服人比以力服人好

柯文哲在2017年就為威京開後門！　許淑華揭京華城案「關鍵公文」

轟林右昌天天發文要罷樑　羅智強：是綠營秘書長還是罷免發起人？

不斷更新／山陀兒「路徑西修」未發布陸警！　蘭嶼明日停班停課

消息人士：已尋獲真主黨領袖遺體　屍骨完好無缺

杜淳妻合照葉珂「遭疑天王嫂培訓班聚會」　還原相識過程：姐不是

賴清德飆罵將官？　林楚茵：這根本不是總統的行事風格

永福星星幫親師生　參與台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽展成果！

古巨基宣布退出節目！「急性中耳炎」送醫被告知：聽力剩一半

綠委笑直播、全勤有壓力　「面對藍白更辛苦」

惡鄰狂抽菸…害他家幼兒遭二手菸包圍！爸製「空品統計表」告贏了

朱亞虎認罪！　黃國昌回應了

「樂天女孩」籃籃制約象迷？ 跳舞畫面粉絲搶拍　震驚：這什麼奇景

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

賴清德「怒罵將官、摔資料」立威？　國防部回應了

傳賴清德飆罵將官　藍委：蔡英文都不會這樣

京華城案急轉直下！　7人羈押禁見

京華城案朱亞虎坦承行賄！　顏若芳：壓垮柯文哲的最後一根稻草

即／山陀兒來襲！侯友宜下令了　「一時段」對新北影響最大

賴清德怒罵將官立威？　葉元之曝是真的：沒有摔資料但絕對有生氣

民進黨創黨38年　謝長廷曝曾算命：將執政xx年

何時宣布停班課？　北市：還沒陸警耶

8月最新六都市政指標滿意度　桃園2項奪冠

快訊／黃紹庭回台了！檢依法拘提

台北市議會將開議　61席議員少9席

網批盧秀燕留燒胎痕太冷血　洪孟楷回嗆側翼

國小師臉書聊「罷免傅崐萁」　遭花蓮縣府「查水表」要學校處理

京華城案約談8人都曾捐30萬　張益贍：民眾黨被柯文哲搞成洗錢中心

更多熱門

相關新聞

她揭京華城案「關鍵公文」　　批柯文哲2017年就開後門

她揭京華城案「關鍵公文」　　批柯文哲2017年就開後門

京華城弊案延燒，前台北市兵役局長朱亞虎涉入其中，28日深夜遭裁定羈押禁見，台北地院指出，朱亞虎坦承行賄，但與威京集團主席沈慶京間的犯意聯絡仍待釐清。對此，民進黨台北市議員許淑華今（29日）貼出「關鍵公文」指出，柯文哲早在2017年就為威京集團開後門，「親簽公文」執意放行容積率至560%。而現在朱亞虎認罪，有人行賄，就代表有人收賄，究竟收賄名單有誰？金流去了哪裡？大家都非常好奇。

京華城案朱亞虎坦承行賄！　顏若芳：壓垮柯文哲的最後一根稻草

京華城案朱亞虎坦承行賄！　顏若芳：壓垮柯文哲的最後一根稻草

威京7人不約而同捐民眾黨30萬　 鄭運鵬分析原因：柯文哲自作聰明

威京7人不約而同捐民眾黨30萬　 鄭運鵬分析原因：柯文哲自作聰明

賴清德示意避談柯文哲　藍委批管太多

賴清德示意避談柯文哲　藍委批管太多

揭民眾黨政治獻金帳戶「3疑點」　游淑慧：形同柯文哲吸金管道

揭民眾黨政治獻金帳戶「3疑點」　游淑慧：形同柯文哲吸金管道

關鍵字：

柯文哲京華城案羈押禁見犯罪嫌疑金流突破

讀者迴響

熱門新聞

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　內行人曝真相

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

山陀兒海警範圍擴大！估「周四脫離暴風圈」　粉專曝明停班課情形

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒路徑再西修「未來30小時關鍵」　粉專曝4地風雨最猛

楊繡惠淚控徐乃麟

山陀兒雨勢圖出爐！驚見「放假分水嶺」半個台灣紫爆

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面