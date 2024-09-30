快訊／山陀兒放慢！　影響最大時間延長

▲氣象署觀測，山陀兒今早6時中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約260公里之處。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

山陀兒速度放慢！中度颱風山陀兒來勢洶洶，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，影響最明顯時間從原本周二、周三，延長到周四上半天。

►陸上警戒

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台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備

►海上警戒

台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備

氣象署觀測，山陀兒今早7時中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約250公里之處，以每小時9公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑200公里，10級風平均暴風半徑70公里。

氣象署說，颱風目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入台灣南方近海，對台東、屏東及恆春半島將構成威脅，預計此颱風未來強度有增強的趨勢。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



伍婉華在今早6時40分的氣象署記者會提到，颱風接近過程中，強度還會增強，目前向西北西移動，周二白天逐漸出現向北轉角度，甚至到周三上半天逐漸有更明顯北轉角度。

伍婉華指出，由於過去颱風移動速度、方向、實際運動以及未來預測，影響最明顯時間從原本周二、周三，會延長到周四上半天，因此周二至周四上半天影響最明顯。

氣象署預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，周二、周三颱風影響，各地易下雨，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部大雨或豪雨機率，東半部、恆春半島、屏東、北部山區有豪雨以上等級降雨機率。

葉致均說，由於模式預測相比，颱風速度有放慢，周四仍受颱風外圍環流影響，中部以北、東北部易下雨，並有局部大雨機率，其他地區降雨慢慢緩和。

▼做好防颱準備。（圖／氣象署）

