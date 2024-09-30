不斷更新／全台停班課一覽！山陀兒抵家門「蘭嶼30日放颱風假」

▲18號中颱「山陀兒」颱風預計在周二到周三最接近台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

今年第18號颱風山陀兒持續增強，最新路徑預報有向西修正的趨勢，登陸威脅增加，且颱風過去強度增強，抵達台灣附近時可能接近中颱上限、接近強颱規模，隨著颱風北上，外圍環流將對花東、宜花交界帶來明顯降雨。對此，《東森新媒體ETtoday》整理出30日停班課最新情況，供讀者一次掌握。

全台各縣市停班停課一覽

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北部地區

基隆市：未納警戒區。

台北市：未納警戒區。

新北市：未納警戒區。

桃園市：未納警戒區。

新竹市：未納警戒區。

新竹縣：未納警戒區。

▲山陀兒颱風預估路徑。（圖／中央氣象署，下同）

中部地區

苗栗縣：未納警戒區。

台中市：未納警戒區。

彰化縣：未納警戒區。

南投縣：未納警戒區。

雲林縣：未納警戒區。

南部地區

嘉義縣：未納警戒區。

嘉義市：未納警戒區。

台南市：未納警戒區。

高雄市：未納警戒區，正常上班上課。

屏東縣：未納警戒區，正常上班上課。

東部地區

宜蘭縣：未納警戒區。

花蓮縣：未納警戒區，正常上班上課。

台東縣：蘭嶼鄉30日停止上班、停止上課。其他地區照常上班、照常上課。

外島地區

澎湖縣：未納警戒區。

連江縣：未納警戒區。

金門縣：未納警戒區。

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。

另外，停班停課資訊仍依行政院人事行政總處公告為主。