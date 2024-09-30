他曬20年前陳致遠簽名球...問「還有價嗎？」　網狂酸：無價

▲網友分享前職棒球星陳致遠的簽名球，引起討論。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

圖文／CTWANT

昔日職棒選手陳致遠曾是兄弟象隊連續3年奪得總冠軍的功臣之一，更一度被外界譽為兄弟象隊的3名中心打者「黃金三劍客」中的一員，卻在2010年陷入「打假球」事件，名聲一落千丈，近日球星周思齊引退他有感而發，在臉書上分享過去在球隊的影片憶當年，此舉讓網友和體育頻道愛爾達十分不滿，立刻被炎上。一名網友也跟風曬出2004年的陳致遠簽名球，好奇問「這顆簽名球現在還有價嗎？」結果被其他人狂酸「沒價值，這顆是真的球，不是假球」。

陳致遠日前在臉書分享過去在球隊的影片，懷念老戰友周思齊，寫下「老傳統，老戰友，當時我們真的很嗨」，但身為涉及假球簽賭案的職棒球員之一，球迷則對此相當不滿，愛爾達還在臉書粉專怒轟，「再說一次，不受時空背景物換星移，打假球，豬狗不如。沒什麼好委屈的。委屈的是球迷、跟從業人員。」

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還有一名網友在臉書「爆廢公社」貼出數張照片，圖中是一顆20年前的棒球，上頭不只有兄弟飯店的標誌、一隻可愛的大象，還有陳致遠於2004年4月30日的親筆簽名，讓原PO好奇詢問「請問這顆簽名球現在還有價嗎？」

▲網友好奇「這顆簽名球現在還有價嗎？」（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

貼文一出瞬間吸引逾2百名網友留言狂酸「這顆球狗都不玩」、「沒價值，這顆是真的球，不是假球」、「上面怎麼這麼髒？趕快把污漬擦掉啊」、「如果沒簽賭案可能有2至3萬吧」、「第一次看到球被簽名搞到沒價值的」、「物理意義上的『無價』」。

陳致遠於2010年涉入中華職棒簽賭案，於2010年2月10日遭板檢起訴並求刑二年，兄弟象隨即開除其隊籍，後於2011年6月30日，經過板橋地院1年4個月的審理，陳致遠一審遭判2年6個月有期徒刑，併科350萬元罰金。

▲陳致遠近日突PO文緬懷「兄弟象傳統」，遭網洗版罵爆。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

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