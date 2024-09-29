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沒中央山脈保護！大隻山陀兒恐「逼近強颱」登陸高屏　中心直襲南台

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲山陀兒颱風結構紮實，環流很大。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今晚持續發布第18號中度颱風「山陀兒」海上警報，最新路徑預報有向西修正的趨勢，登陸威脅增加，且颱風過去強度增強，暴風圈擴大至200公里，因所處環境有利發展，未來還會持續增強。台灣颱風論壇分析，山陀兒環流很大「很大一隻」，在抵達台灣附近時，其強度可能接近中颱上限、接近強颱規模，路徑上會以巔峰之姿登陸高屏附近，對高屏威脅非常劇烈。

氣象署觀測，目前山陀兒位在鵝鑾鼻東南方約340公里海面上，未來將以時速7轉10公里速度向西北西前進，暴風圈已經進入巴士海峽，預計明、後天（30日、10月1日）颱風中心將來到台灣南方海面，之後逐漸轉北到北北東方向移動。近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺，7級風暴風圈半徑200公里，10級暴風半徑約70公里，因所處大氣及海洋環境條件有利發展，未來強度仍有增強的趨勢。

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▼山陀兒路徑不排除從高屏地區登陸。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，山陀兒颱風逐漸增強中，環流很大「很大一隻」，根據最新資料，山陀兒抵達台灣附近時，強度可能接近中度颱風上限，十分接近「強烈颱風」規模。預估路徑將在繞過恆春以南後，開始大角度轉向慢速朝台灣西南前進，有機會以「巔峰之姿」在1日深夜左右在南高雄～恆春間登陸。

台灣颱風論壇認為，實際登陸地點還會隨著颱風路徑調整，如果以目前走勢，少了中央山脈保護，颱風直接侵襲，加上移動速度慢，對高屏地區也威脅會非常劇烈「高屏、台東為颱風中心直襲熱區」。颱風越晚轉向，登陸地點就會再北調，對南部地區威脅就會更大，至於北部、宜花東，強風大雨多不掉，同時要注意共伴，中部地區須視颱風路徑而定。

氣象署預報，今晚至明（30）日颱風逐漸接近，易有短延時強降雨，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部大雨發生的機率，桃園以北也有間歇降雨出現，新竹以南地區仍為多雲到晴，苗栗、台中及彰化有局部 36度以上焚風發生的機率。恆春半島及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，新竹以北、東南部沿海空曠地區及金馬澎有8至9級強陣風。

▼山陀兒強風豪雨2天。

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

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