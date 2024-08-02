考公職超後悔！他不婚不生「驚曝超狂月配息」　全場看傻：PR99

▲原PO自曝月配能領5至6萬元。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「月配股利5萬裸辭會餓死嗎？」一名35歲網友透露，以為考上監獄管理員是爽缺，實際上崗位後發現太熱、細節眉角也很多，因此讓原PO超想離職，同時還自曝超狂身價，「已經穩定能領月配5-6萬」，想問大家怎麼看？文章曝光後，全場看傻回應，「35歲有1000萬...PR99了！」

一名網友在PTT表示，他考上監獄管理員，本以為是個公職爽缺，結果工作環境不如理想，「裡面熱得像地獄，工作細節眉角也多」，讓原PO萌生離職的想法。

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話鋒一轉，原PO自曝靠著股票就能躺著賺，月配股息約5-6萬元，加上住在家裡很省錢，「只需要給6000元，也不結婚買車買房」，且剩餘的4萬還能繼續投入股市。

對此，原PO詢問大家看法，「是不是就算辭職也無敵了？月配股利5萬裸辭會餓死嗎？」

文章曝光後，全場點頭直呼，「一堆人月薪不到5萬都沒餓死了」、「去做保全躺平」、「月配5-6萬，起碼本金要800萬up」、「能領月配5-6萬，本金一定很厚，辭職了阿」、「再搭配外送佛系送餐保險一些」、「35歲有1000萬...PR99了」、「沒貸款沒老婆小孩，5至6萬可以啦」。