親哥結婚！爸媽要她當天顧家：小姑不能見新娘　網看傻：親生的嗎

▲自己最親的哥哥要結婚，爸媽卻不讓她參加婚禮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

圖文／CTWANT

家人有喜事，理應一家都要參與其中。然而，有名網友分享，哥哥要結婚了，爸媽卻說她不能去參加婚禮，其原因竟是「因為小姑不能見新娘子，以後新娘子會『孤』寡」，此言論讓她十分不解，直言「跟嫂嫂老死不相往來，我哥就能長命百歲？」

原PO近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，她跟哥哥感情很好，最近哥哥要結婚了，她準備開心前往哥哥的大喜之日，豈料爸媽卻說她不能去參加婚禮，要她當天顧家。

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對此，她問原因是什麼，爸媽則說「因為小姑不能見新娘子，以後新娘子會『孤』寡」，此言論讓她十分不解，認為若新嫂子進門是不是自己就要搬出去，還是「跟嫂嫂老死不相往來，我哥就能長命百歲？」

此文一出，便引起熱議，網友紛紛不敢置信，留言表示「妳是妳爸媽親生的嗎？」、「這啥謬論」、「這父母腦袋進水ㄇ」、「那是迷信，妳父母親腦筋有問題」、「真是無知，我結婚我小姑整場都在，我跟我老公還是恩愛如昔啊！有這種傳統陋習的老人才是造成離婚的罪魁禍首好嗎？」

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