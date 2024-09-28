婦約詐團交款...赫見馬國車手　教戰守則曝：被抓就裝不會中文

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人在網路上認識1名陌生網友，佯稱加入投資群組穩賺不賠，最後交付50萬元，但是要出金時卻被拒絕，讓婦人驚覺被騙，警方要婦人加碼投資約出車手，結果發現車手竟是馬來西亞籍，男子表示，在馬國看到來台邊賺錢邊旅遊才被吸引，但一抵台護照就被扣留。

警方調查，55歲的許姓婦人，在日前於網路認識1名網友，該名網友慫恿表示加入投資群組，可以保證獲利、穩賺不賠，期間利用各種話術吸引婦人信任，許姓婦人不疑有他，立刻投入50萬資金到詐團所提供的APP平台，當顯示獲利要求出金，卻被百般阻饒，讓婦人驚覺遭到詐騙。

▲馬來西亞籍車手來台「邊賺錢邊旅遊」，其實竟是當詐騙車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報之後，於19日要求許姓婦人再度配合警員，與詐騙集團要求再度加碼投資，雙方相約在內湖超商內面交，警方在旁邊埋伏，當場逮捕18歲的少年車手，但是查看之後發現該名車手竟然是馬來西亞籍，警方立刻將人帶回派出所偵訊。

事後警方從馬來西亞籍車手手機發現，原來他是看到廣告，可以來台灣邊賺錢邊旅遊，其中還有教戰守則，除了每天賺取5千元生活費，甚至還包吃包住，如果遇到警察臨檢或者遭逮，就只要假裝不會說中文裝傻，但最後仍被警方識破。

▲馬國男子身上搜出假投資業務證件，手機還有教戰守則，看到警察就假裝不會說中文。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，馬來西亞籍車手僅入境2天而已，第一天入境台灣之後，護照就已經被扣留，不排除是被吸收到台灣假觀光真當車手，警方目前也將持續追查幕後詐騙集團成員。