因應地緣政治　賴清德：台灣打造民主供應鏈5大產業紅利

▲總統賴清德出席「世界臺灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（27日）上午前往高雄出席「世界臺灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，除了感謝世界台灣商會夥伴不僅支持台灣的國際參與，也協助台灣與國際建立更友好的情誼，賴清德還指出，台灣位在第一島鏈的最前緣，當民主陣營重新打造民主供應鏈時，為半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業，以及下一個世代的通訊產業等五大產業帶來許多產業紅利，為此，他也鼓勵大家回台投資。

賴清德提到，今天非常榮幸受邀出席世總第30屆年會，預祝活動圓滿成功、成果豐碩，所有企業、會員都能鴻圖大展。賴清德也感謝帛琉共和國惠恕仁總統（Surangel S. Whipps, Jr.）此次特地前來，以及過去在各種國際場合對臺灣強而有力的支持，為臺灣發聲、捍衛我們國際參與的權利。

賴清德說，世界臺灣商會是連結台灣跟國際的橋梁，不僅支持台灣的國際參與，也協助台灣與國際建立更友好的情誼，這對台灣的長遠發展非常重要。

賴清德提及，大家年輕時「一卡皮箱」到世界各地征戰，當事業有成，儘管人在他鄉，但心繫臺灣，當台灣有困難需要協助時，也總是義不容辭、慷慨解囊、出錢出力，為台灣打拚。「像是今年0403地震，台商好朋友也在李天柒總會長號召下，幫助花蓮迅速重建，從災難中重新站立起來。」

▲總統賴清德出席「世界臺灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。（圖／總統府提供）

此外，賴清德說明，台灣在持續進步，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2024年世界競爭力年報」，台灣在所有受評比的國家中，排名第8名；在人口超過2,000萬人的經濟體中，更連續4年排名第1名。

賴清德進一步說明，前總統蔡英文任內所推動的「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」，均就全國各縣市特色均衡布局。

另外，賴清德指出，台灣身為民主國家，因應地緣政治變化，當民主陣營重新打造民主供應鏈時，為半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業，以及下一個世代的通訊產業等五大信賴產業帶來許多產業紅利。

最後，賴清德表示，台灣位在第一島鏈的最前緣，又是堅定捍衛民主及法治值得信賴的國家，都符合地緣政治變化與民主陣營的需要，為此，他也鼓勵大家回台投資。