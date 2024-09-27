　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因應地緣政治　賴清德：台灣打造民主供應鏈5大產業紅利

▲總統賴清德出席「世界臺灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「世界臺灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（27日）上午前往高雄出席「世界臺灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，除了感謝世界台灣商會夥伴不僅支持台灣的國際參與，也協助台灣與國際建立更友好的情誼，賴清德還指出，台灣位在第一島鏈的最前緣，當民主陣營重新打造民主供應鏈時，為半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業，以及下一個世代的通訊產業等五大產業帶來許多產業紅利，為此，他也鼓勵大家回台投資。

賴清德提到，今天非常榮幸受邀出席世總第30屆年會，預祝活動圓滿成功、成果豐碩，所有企業、會員都能鴻圖大展。賴清德也感謝帛琉共和國惠恕仁總統（Surangel S. Whipps, Jr.）此次特地前來，以及過去在各種國際場合對臺灣強而有力的支持，為臺灣發聲、捍衛我們國際參與的權利。

賴清德說，世界臺灣商會是連結台灣跟國際的橋梁，不僅支持台灣的國際參與，也協助台灣與國際建立更友好的情誼，這對台灣的長遠發展非常重要。

賴清德提及，大家年輕時「一卡皮箱」到世界各地征戰，當事業有成，儘管人在他鄉，但心繫臺灣，當台灣有困難需要協助時，也總是義不容辭、慷慨解囊、出錢出力，為台灣打拚。「像是今年0403地震，台商好朋友也在李天柒總會長號召下，幫助花蓮迅速重建，從災難中重新站立起來。」

▲總統賴清德出席「世界臺灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「世界臺灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。（圖／總統府提供）

此外，賴清德說明，台灣在持續進步，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2024年世界競爭力年報」，台灣在所有受評比的國家中，排名第8名；在人口超過2,000萬人的經濟體中，更連續4年排名第1名。

賴清德進一步說明，前總統蔡英文任內所推動的「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」，均就全國各縣市特色均衡布局。

另外，賴清德指出，台灣身為民主國家，因應地緣政治變化，當民主陣營重新打造民主供應鏈時，為半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業，以及下一個世代的通訊產業等五大信賴產業帶來許多產業紅利。

最後，賴清德表示，台灣位在第一島鏈的最前緣，又是堅定捍衛民主及法治值得信賴的國家，都符合地緣政治變化與民主陣營的需要，為此，他也鼓勵大家回台投資。

ET快訊
專宰竹科工程師！　2人共1.17億
快訊／新北登革熱再爆15例！仍在新店、中和
私校退場首例　價值23億校產過戶內政部
慈妹臉貼短今「E級車頭燈」　超滿足吐舌： 太柔軟惹
快訊／黃紹庭爆涉貪首露面！　畫面曝光
快訊／追京華城案！廉政署約談逾10人　許甫也現身
iPhone設定充電上限80％有用？　1年實測出爐
女大生遭輾斃　高大成點出關鍵轟：這就不對了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翁曉玲嗆釋憲未必能拘束國會　逼問卓揆：若修法違大法官意見會施行？

民進黨批藍提案「癱瘓憲法法庭」　藍黨團轟：事後放炮

許甫現身廉政署否認被約談　發文斥側翼假訊息：一直翻車都不痛？

祝賀石破茂當選自民黨總裁　朱立倫：攜手捍衛區域和平

因應地緣政治　賴清德：台灣打造民主供應鏈5大產業紅利

批「全社會防衛韌性委員會」販賣亡國感　李彥秀：為賴清德備戰2028

訓練40萬民兵防台海戰爭？　趙少康嗆賴清德：不避戰只備戰

許光漢注意！明年替代役召訓延長為5天　加強無人機、EMT救護專業訓練

快訊／浮報助理費逃廈門　黃紹庭神隱30hrs首發聲：絕非畏罪潛逃

一枚東風導彈可供2427萬中國人養老金　習近平砸錢挑釁全世界

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

翁曉玲嗆釋憲未必能拘束國會　逼問卓揆：若修法違大法官意見會施行？

民進黨批藍提案「癱瘓憲法法庭」　藍黨團轟：事後放炮

許甫現身廉政署否認被約談　發文斥側翼假訊息：一直翻車都不痛？

祝賀石破茂當選自民黨總裁　朱立倫：攜手捍衛區域和平

因應地緣政治　賴清德：台灣打造民主供應鏈5大產業紅利

批「全社會防衛韌性委員會」販賣亡國感　李彥秀：為賴清德備戰2028

訓練40萬民兵防台海戰爭？　趙少康嗆賴清德：不避戰只備戰

許光漢注意！明年替代役召訓延長為5天　加強無人機、EMT救護專業訓練

快訊／浮報助理費逃廈門　黃紹庭神隱30hrs首發聲：絕非畏罪潛逃

一枚東風導彈可供2427萬中國人養老金　習近平砸錢挑釁全世界

大陳文化節系列活動報名！體驗冒險遷移之旅　還可做傳統點心

車埕國小變身「鐵道觀光小學堂」5周年　邀校友重溫往日時光

強化交通事故防制量能再追擊　台南交通違規科技執法年底再添20處

營養師曝「夏季水果營養好處」　西瓜超補水還能調節血壓

Honda「Prelude跑車」傳有手排版　油電動力、最快明年下旬開賣

黑幫詐賭竹科工程師！2人被宰1.17億落跑　欠債宣傳車開到家門前

陸恢復福建居民赴金門自由行　即日起開放申請

翁曉玲嗆釋憲未必能拘束國會　逼問卓揆：若修法違大法官意見會施行？

秦霄賢被爆劈腿後首露面！　現身潮牌店開幕挨酸：對男星寬容度高

陳偉殷在12強大名單也有意參賽　相隔16年再披國家隊戰袍？

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

政治熱門新聞

即／8連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

快訊／中國核潛艦7月下水即沉沒　顧立雄證實：透過多重情監手段掌握

即／黃紹庭發聲明：絕非畏罪潛逃

國民黨議員黃紹庭涉貪！搜索前疑飛廈門　高市黨部籲：誠實面對

撕票中國2高管　刑事局證實李娜是台人

替代役成民防主力　明年召訓延長到5天

一枚東風導彈可供2427萬中國人養老金　習近平砸錢挑釁全世界

黃紹庭涉貪「人逃廈門」　國民黨：暫不黨籍處分

漢翔工程師IG洩「國機國造」大量資料　顧立雄：若屬實會依法處理

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

國史館首次公開兩蔣日記原本　蔣經國日記被偷撕103頁

綠委無視賴清德「全勤」令？　徐巧芯揭：今院會51人才來21人

賴清德下令「防衛韌性在哪演練就去哪」　藍營執政縣市全都納入

批陳致遠「打假球別再嘻皮笑臉」　洪孟楷：時間會過去但絕不能遺忘

更多熱門

相關新聞

批「全社會防衛韌性委員會」販賣亡國感　李彥秀：為賴清德備戰2028

批「全社會防衛韌性委員會」販賣亡國感　李彥秀：為賴清德備戰2028

總統賴清德昨晚主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，該委員會預計將培訓40萬名可靠的民力，以支援軍事行動，達到社會防衛韌性的目標。國民黨立委李彥秀今（27日）批，賴清德不思考如何提升現有「全民國防」的組織與經費，搞出疊床架屋、權責不分的「全社會防衛韌性委員會」，真正的功能，就是繼續販售「亡國感」，成為賴清德2028競選連任最重要的「選舉動員機器」。

訓練40萬民兵防台海戰爭？　趙少康嗆賴清德：不避戰只備戰

訓練40萬民兵防台海戰爭？　趙少康嗆賴清德：不避戰只備戰

綠委無視賴清德「全勤」令？　徐巧芯揭：今院會51人才來21人

綠委無視賴清德「全勤」令？　徐巧芯揭：今院會51人才來21人

郭智輝等4部長請假缺席立法院會　韓國瑜說話了

郭智輝等4部長請假缺席立法院會　韓國瑜說話了

下令民進黨團全員護總預算　黃暐瀚憶「這事」：賴清德就是要拚到底

下令民進黨團全員護總預算　黃暐瀚憶「這事」：賴清德就是要拚到底

關鍵字：

賴清德世界臺灣商會聯合總會地緣政治

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

前兄弟啦啦隊「直接點名陳致遠」

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

即／8連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面