台北體院停車場、河堤狂車震！小三激戰人夫10次　正宮心碎怒告

▲台北一名人夫和小三到處激戰，後來想分手不成，怕姦情曝光只好先向正宮坦白。（示意圖／取自CFP視覺中國）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名正宮發現丈夫出軌，偷吃小三3個月來，一同在台北體院停車場、河濱公園車震，又到摩鐵、宜蘭湯屋、小三住處激戰，共發生10次性行為，怒將小三告上法院。士林地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償25萬元。可上訴。

正宮表示，丈夫去年認識小三琪琪(化名)，琪琪明知丈夫已婚，還在同年底和他交往，兩人一同到微風信義餐廳用餐，3個月內就發生性關係10次，兩人除了到美堤河濱公園車震外，另有4次為琪琪自行搭公車、或由丈夫接送到台北體院停車場，在丈夫車上口交、性愛，兩人還前往摩鐵、宜蘭湯屋、琪琪住處激戰，直到今年2月21日丈夫想結束關係，遭琪琪恐嚇要曝光婚外情，丈夫才主動坦承偷吃。

正宮說，她為了想釐清兩人交往經過，主動聯繫琪琪，琪琪不但拒絕道歉，還以被害人自居，並嘲諷她的長相和身材，同時繼續傳訊息騷擾丈夫，讓她精神上承受莫大的痛苦，提告向小琪求償50萬元。

全案審理時，琪琪辯稱和人夫僅發生4次性行為，其他外出兩人僅吃飯聊天，而且她是被人夫欺騙，人夫說自己婚姻不幸福要離婚、和太太沒有性生活，營造可憐形象博取同情，她絕沒有破壞人夫家庭的意思。

法官認為，正宮提出相關對話紀錄等證據，並經丈夫出庭作證，可判定正宮主張屬實，判定琪琪侵害配偶權，應賠償25萬元。可上訴。