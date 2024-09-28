51歲離職打算勞保一次領　專家示警：選錯恐少64萬

▲51歲攝影師阿飛決定離開職場，但面臨勞保、國保怎麼選的問題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以攝影為業的阿飛因想多點時間陪伴家人，也想為自己買到更多時間自由，決定離開工作超過15年的公司自行接案。而勞保退保後，他很快接到國民年金的繳款通知，阿飛疑惑，勞保、國保該怎選？到職業工會加保後再一次領勞保，金額會差很多嗎？

「雖然已經51歲，但還是想出來闖闖看。」一直以攝影為業的阿飛，想多留點時間陪伴家中長輩，日前決定離開任職15年的公司，轉為自由工作者，靠接案過生活。

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離職沒多久，他就接到國民年金的繳費通知，「本來想勞保可以一次領，畢竟還是有些擔心勞保財務問題，但查了以後才知道我的投保年資、年齡都差了那麼一點，勞保一次請領還要等3年，現在該怎麼選？」

阿飛說，自己的勞保年資是22年，不符合勞保一次請領中的兩個規定，分別是年滿50歲、投保年資25年，及年滿55歲、投保年資15年，年齡差了4歲、投保年資則少了3年。他想知道，到底接下該怎麼選擇會比較好？

財經講師孫慶龍表示，勞保要領得多靠2條件，第一是年資久，第二是投保薪資高，所以，能加入職業工會投保一定優先選工會。因為勞保的最低薪資投保級距是27470元，但國民年金的投保金額是19,761元，職業工會的投保金額明顯高於國民年金，如果有從事相關工作，優先加入職業工會、延續勞保年資是最好的選擇。

若加入職業工會投保3年後，阿飛就達到投保年資25年，符合一次請領勞保老年給付的規定，而一次請領老年給付是依據「離職退保前3年平均月投保薪資」計算，若以現在最高薪資投保級距45,800元來說，阿飛3年後能一次請領勞保老年給付的金額是1,603,000元。

不過在職業工會投保，被保險人要負擔保費的60%，且勞保投保薪資也會影響健保、勞退的投保級距。若同樣以投保最高薪資級距計算，則阿飛每月要自行繳交的勞保費用約是3,083元，健保費是1,421元，二者總計每月要繳4,504元，一年費用是5萬4,048元，3年合計超過16.2萬元。

也因為加入工會，勞健保負擔高，多數人會選擇以最低薪資投保級距27470元加保，每月的勞健保費是2,714元，3年合計9.7萬元。但要注意的是，一次請領老年給付是以「離職退保前3年平均月投保薪資」計算，如果為了省勞健保費、以最低投保薪資加保，3年後一次請領勞保老年給付的金額是961,450元，與最高投保薪資相比，會少641,550元。



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