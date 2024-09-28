吃健康餐瘦身「嘴邊肉卻消不掉」　她直接衝診所！同事一看羨慕了

▲77為了變瘦，又吃健康餐又運動。（圖／創新中心）

創新中心／綜合報導

愛美是天性！不論年紀大小，許多女生都會保養，除了基本保養，甚至打肉毒桿菌成為多數人的最愛醫美保養，輕鬆維持住最佳狀態。影片中可見，77為了美美的上班，不只認真運動、吃健康餐，更找了合法專業的診所做醫美，嘗試改善「臉肉肉」的狀況。

「你也喜歡打扮美美的去上班嗎？」77是一名上班族，每天都打扮得漂漂亮亮的。某天吃午餐，同單位的好同事就問77是不是有變瘦？77馬上說她認真運動、吃健康餐，就是為了瘦身。

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只是77也說，她有明顯的嘴邊肉，「所以我決定要去打醫美！」好同事也偷偷說，自己其實早有關注，但又覺得她的年紀似乎還不需要，因此猶豫不決。77則立刻推坑，透露自己都是選擇合法的診所、專業的醫師諮詢。

▲77找醫師協助改善嘴邊肉狀況。（圖／創新中心）

兩人到了診所後，醫師 葉艾芸 溫柔地替77檢查，要77用力咬一下牙齒；輪到好同事時，小艾醫師也推薦可以透過「彩虹肉毒」改善咀嚼肌的狀況。

好同事施打肉毒2個禮拜後，覺得不太會痛，只有一點點痠痠的，也互相分享成果。想不到兩人熱烈討論的這一幕竟讓別單位的同事撞見，讓她也不禁動了變美的念頭，「什麼東西這麼厲害？我也要」。

其實影片中提到的「彩虹肉毒」是來自韓國大熊製藥的肉毒桿菌素，它是亞洲第一個通過美國FDA核准的肉毒桿菌素，也是全球第一獲得用於良性咀嚼肌肥大的肉毒桿菌素，在網路上有不少人討論。

【彩虹肉毒】



專利製程和真空乾燥技術，產品穩定、高純度。



使用真空乾燥技術，減少無活性的肉毒桿菌素。



免疫原性安全性經大規模臨床試驗證實。



起效時間短、精準度高。