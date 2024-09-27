準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

▲準山陀兒颱風將生成。（圖／翻攝自氣象署）

記者曾羿翔／綜合報導

位於台灣東方的熱帶性低氣壓最快今晚（27日）到明天清晨增強為輕颱「山陀兒」，估測最靠近台灣的時間為9月30日至10月2日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」深夜發文指出，準山陀兒路徑誤差範圍非常大，還有大幅修正空間，往西修正更靠近台灣的機率高。



氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文還指出，颱風成形後，增強速度快，靠近台灣時可達中度颱風中段班。暴風圈有機會籠罩全台灣，北部、東部強風及劇烈雨勢躲不掉。「但因為中央山脈阻擋的關係，中部、南部則須視颱風位置而定，偏東或偏西雨勢的感受會差很多。路徑跟位置很關鍵未來４８小時是重要觀察期！」

根據氣象署最新資料，熱帶性低氣壓「TD22」27日晚間20時的中心位置在北緯19.5度，東經 126.0 度，以每小時10公里速度，向南南西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

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中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周天氣要留意日本南方海面TD22熱帶性低氣壓帶來的影響，預計今晚到明天清晨會增強為輕颱，周末台灣將先受外圍雲系影響，北部和東半部會有間歇性陣雨，下周一到下周三雨勢更明顯，將是颱風影響台灣最明顯時刻，北台灣、宜蘭會有局部大雨甚至豪雨。