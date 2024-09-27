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兒子摔斷腿鄰居心急告知　老爸卻笑說：是好事

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療，拐杖，骨折。（圖／pakutaso）

▲讀中國知名寓言塞翁失馬的故事知世事變化難料。（圖／pakutaso）

文／東篱子

在鬼谷子的眼裡，世間沒有任何事物是絕對孤立存在的，同一個事物也會以不同的面目呈現出來，就看你用什麼樣的眼光去看待。天堂或許就在地獄的隔壁，苦難也可成為寶貴的資產，表面上看起來是禍，或許轉瞬間就成了福。

古時候，塞外有一個老翁不小心丟了一匹馬，鄰居們都認為是件壞事，替他惋惜。塞翁卻說：「你們怎麼知道這不是件好事呢？」眾人聽了之後大笑，認為塞翁丟馬後急瘋了。幾天以後，塞翁丟的馬又自己跑了回來，而且還帶回來一群馬。鄰居們見了都非常羡慕，紛紛前來祝賀這件從天而降的大好事。塞翁卻板著臉說：「你們怎麼知道這不是件壞事呢？」大家聽了又哈哈大笑，都認為老翁是被好事樂瘋了，連好事壞事都分不出來。

果然不出所料，過了幾天，塞翁的兒子騎新來的馬去玩， 一不小心把腿摔斷了。眾人都勸塞翁不要太難過，塞翁卻笑著說：「你們怎麼知道這不是件好事呢？」鄰居們都糊塗了，不知塞翁是什麼意思。事過不久，發生戰爭，所有身體好的年輕人都被拉去當了兵，派到最危險的第一線去打仗，而塞翁的兒子因為腿摔斷了未被徵用，在家鄉過著安定幸福的生活。

即使是表面看起來很吃虧的事，也會帶來意想不到的好處。生活中此類事常見，因此一定要擦亮眼睛，仔細分辨，小心求證，有時看似吃虧的事反而是獲得更大利益的前提和資本。

生活中的聰明人善於從吃虧當中增長智慧。「吃虧是福」也是一種哲理，其前提有兩個，一個是「知足」；另一個就是「安分」。「知足」則會對一切都感到滿意，對所得到的一切充滿感激之情；「安分」則使人從來不奢望那些根本就是不可能得到的或者根本就不存在的東西。

沒有妄想，也就不會有邪念。表面上看來，「吃虧是福」以及「知足」、「安分」會有不思進取之嫌，但是，這些思想確實能夠教導人們，成為對自己有清醒認知的人。人非聖賢，誰都無法拋開七情六欲，但是，要成就大業，面對抉擇，就得分清輕重緩急，放眼長遠，把握事物本質的發展方向。

保持清醒頭腦不被迷惑
【原文】故口者，機關也，所以開閉情意也;耳目者，心之佐助也，所以窺瞷奸邪。故曰：參調而應，利道而動。故繁言而不亂，翱翔而不迷，變易而不危者，睹要得理。
【譯文】一般說來，「口」就是人的「政府機關」，用它來封鎖、宣傳資訊。耳目，就是心的輔助器官，用它來偵察奸邪。所以說，只有口、耳、目三者相互呼應，才能走向成功。一般說來，雖有繁瑣的語言並不紛亂，雖有翱翔之物並不迷惑人，雖有局勢的變化並不危險，就是要在觀物時，掌握要害。

本文擷取自布克文化出版－ 千古絕學鬼谷子：跟著謀聖學詐術，縱橫天下無敵手（讀了鬼谷子才知道，如果你遇到的是豬，你不用跟他談思想，因為他關心的是飼料！）一書。

 
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