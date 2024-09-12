神像遭掉包「鬼谷子變呂洞賓」無業女落網　犯案理由曝：嫌祂太髒

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，原本陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」，昨（11日）天竟遭人調包換成「呂洞賓」，警方今（12）日下午查獲無業的61歲黃女到案；她供稱是覺得神像有點舊舊、髒髒的，才把家裡的「呂洞賓」帶到廟內，「請一尊放一尊」把「鬼谷子」神像帶回家清洗，上色後歸還廟方。警方調查後，將黃女依竊盜罪移送宜蘭地檢署偵辦。

▲▼涉及宜蘭城隍廟神像換人做的黃女帶走「鬼谷子」畫面（上圖）及她被移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭市城隍廟表示，「鬼谷子」神像是昔日城隍廟裡擇日及相命業者的守護神，對城隍廟有重大歷史意義。昨（11）日上午10點，道士上香時還看到「鬼谷子」神像，然而在昨下午3點再次上香時，卻發現神尊變成了「呂洞賓」。

▲宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，「鬼谷子」（左），11日調包成「呂洞賓」（右）後於12日一早被發現，出現廟門前。（合成圖擷取自臉書宜蘭知識+）

由於城隍夫人殿供奉的「鬼谷子」神像較小，鬍鬚和拂塵都是白色，外觀因長年燒香而呈現深色。而被調包的「呂洞賓」神像，雖然法器、鬍鬚及大小與「鬼谷子」不同，但如果不細看，確實不易察覺。由於夫人殿位於城隍廟的左側，一般信眾進出較少注意，廟方懷疑是在上午10點到下午3點間，有人請走了神明。

神奇的是，廟方今（12）早6點多開廟門時，發現鬼谷子出現廟門前，且似乎重新上漆，讓廟方相當不解與無奈！

▲宜蘭市城隍廟失而復得的「鬼谷子」。（圖／記者游芳男翻攝）

廟方指出，這兩尊神像的主祀意義不同，「鬼谷子」是知名的兵學家，精通天文兵法、數術，而「呂洞賓」則是道教八仙之一，被奉為姻緣、文昌、財富、健康和福祉之神。對調換神像者的用意感到困惑。