《八尺門》找陳致遠客串棒球教練　黃揚明傻眼：他不配參加金鐘獎

▲陳致遠近日發文緬懷過去在隊內時光，卻意外掀起球迷公憤。（圖／翻攝自Facebook／陳致遠）

記者柯沛辰／綜合報導

中信兄弟好手周思齊近日引退，前職棒球員陳致遠也在臉書分享昔日在隊內的影片，但此舉引起深受假球案所傷的球迷憤怒。資深媒體人黃揚明表示，今年入圍金鐘獎16項大獎的作品《八尺門的辯護人》，也找來陳致遠在片中客串棒球教練，這件事也令他不解，盼演藝圈有基本認知。

黃揚明指出，《八尺門的辯護人》找陳致遠來客串學校棒球教練角色，當初他看到時，還特地去確認片尾名單，發現真的是陳致遠，讓他當下滿腦子問號，「為什麼劇組居然找來一個曾參與毀滅台灣職棒運動的打假球成員，來飾演棒球教練？」

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黃揚明認為，陳致遠近來言論引發社會討論，是不是也該讓演藝圈知道：「找打假球的人演戲，也請不要扯上棒球，好嗎？」他坦言，這是一個卑微的請求，「至少不要邀他參加金鐘獎，他不配。」

許多網友看完紛紛留言，「是找不到人了嗎？傻眼」、「台灣人總是健忘」、「機會是要給能真正認錯的人」、「棒球給了他財富與名聲，他卻傷害了棒球，他不配談論棒球」。

還有人揶揄「藝術表演啊！演技不夠好怎麼打假球」、「應該客串演組頭」、「死刑都能原諒了，為什麼不能原諒他？」、「組頭（假球案主謀蔡政宜）都能選上議員了，不給人家一個機會嗎？」

不過，也有網友持不同看法，「演藝圈的包容性一向很高」、「罪犯都有出獄更生的機會了，不應該斷人家生路」、「覺得終身禁賽剝奪榮譽也夠了，至於以後在其他圈子能否存活，就看他自己本事了，不必全面趕盡殺絕...」