雙層觀巴北車旁遭襲！玻璃碎成蜘蛛網　一度以為槍擊真相曝 

▲北市雙層觀光巴士玻璃成蜘蛛網狀，發現竟是李姓男子拿彈弓亂射所致。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子居無定所，平時住在台北車站附近，日前持彈弓朝1台北市雙層觀光巴士襲擊，導致玻璃被打成蜘蛛網狀，客運司機檢查車體時發現立刻報警，原本以為遭槍擊，後來警方到場發現是彈珠，立刻調閱監視器鎖定男子身份，並追查到案說明。

警方調查，41歲的李姓男子居無定所，平時在北市中正區台北車站附近閒晃，但是卻在23日持彈弓、彈珠朝北市1台停在忠孝西路、公園路口的雙層巴士攻擊，導致巴士玻璃碎成蜘蛛網狀。

▲李姓男子拿彈弓亂射停靠路邊的雙層觀光巴士，警方搜出整包「彈珠」。(圖／記者邱中岳翻攝）

巴士司機發現後立刻通知警方到場，警方發現窗戶蜘蛛網狀上卡著彈珠，初步排除是槍枝所為，事後發現為彈弓以及彈珠所為，立刻調閱監視器發現李姓男子涉嫌重大。

警方在北車附近尋找，立刻發現在案發地點附近，就看到李姓男子在捷運站出口附近，身上就放著彈弓還有一整袋的鋼珠，警方也立刻將男子帶回派出所進行偵訊。

李姓男子向警方表示， 剛剛有拿彈弓亂射，但不知道有射到巴士窗戶，警方依法將李帶回派出所偵詢，並查扣他涉案用彈弓、數十顆鋼珠，警詢後依毀損罪送辦。

據悉，雙層觀光巴士當時並沒有乘客，但是因為晚上有營業，所以正在車上準備餐桌擺設以及餐點，當時發現玻璃裂掉才立刻報警處理，所幸並沒有人員受傷，也將向李姓男子提出賠償相關損失請求。