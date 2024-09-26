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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德下3軍令要綠委全勤　王鴻薇酸：我可以幫忙點名

▲▼國民黨團召開 回應大法官死刑釋憲案 記者會首席副書記長王鴻薇 立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團首席副書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團、民眾黨團上周聯手退回明年度中央政府總預算，引發綠營強烈反彈。身兼民進黨主席的賴清德總統26日在民進黨中常會下達3道軍令，要求民進黨立委在所有會議上全勤。國民黨立委王鴻薇26日酸，未來她可以幫忙點名，看民進黨立委有沒有全員到齊、全勤，好讓賴清德可以發全勤獎狀。

賴清德在中常會提出3點宣示，要民進黨必須團結應對，尤其立院黨團第一線，要求黨團遵守3項團結作為，第一，黨團會議召開時，成員必須全員到場、全程參加；第二、程序委員會、委員會、院會等動議，所有黨團成員都要全勤參與；第三、全面服從黨團指揮，貫徹團結的精神。

王鴻薇表示，賴清德就任總統後一直在對抗，昨天下達下軍令、動員令，要求黨團立委全面備戰，顯示賴清德手伸得有夠長。但她要跟賴總統、賴主席報告，不需要這麼辛苦，未來她可以幫忙點名，大家可以在院會與各委員會幫忙點名，看民進黨立委有沒有全員到齊、全勤，好讓賴可以發全勤獎狀。

藍委謝龍介認為，賴清德的發言比較偏向宣示性，在最不團結的時候喊團結，因為民進黨現在內部不團結了，這不能怪賴清德，因為每個人都在爭自己的政治前途，尤其是2026大選要啟動時。

謝龍介認為，賴總統好做，賴主席不好做，這讓賴清德必須在中常會呼籲團結甚至把手伸到立法院來，他還要求立委要全勤，「清德兄，你都當總統了，不要做市長的事，讓卓院長去做」，更直言賴清德把手伸太長，以後不要直接打電話給部會首長。

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