超諷刺！高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心

▲陳姓女子（紅圈者）抱著大女兒返回娘家。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大社區日前發生一名女嬰死亡案件，陳姓生母於中秋節(17日)前夕離家，留4個月大的小女兒獨自在租屋處，23日返家後發現女兒死亡，才讓整起案件曝光，陳姓生母無法清楚交代離家8天的行蹤。但最新曝光的畫面顯示，陳女中秋拋下女兒回娘家時，母親騎機車在地下室摔車，她還焦急地抱著大女兒，衝下樓關心母親傷勢，而此時被她獨留家中的小女兒，卻正慢慢步向死亡，孝順貼心關心母親傷勢，卻冷血讓女兒餓死，令人不解。

檢警查出，31歲陳姓單親媽媽育有2名女兒，大女兒與陳女母親同住，她則是小女兒的主要照顧者。陳女因失業，5月被社會局通報為脆弱家庭，由社福中心協助租屋、經濟補助、媒合嬰幼兒用品及托育服務。

據悉，陳女在中秋節前夕離家，留下小女兒獨自在家至少8天，8天後返回租屋處，才發現小女兒已身亡，不過她聲稱這8天都沒有離開高雄，但有回娘家過夜、出席家庭聚會。但奇怪的是，家人沒看到陳女的小女兒，問陳女都被她以「交給朋友照顧」為由含糊帶過，檢警也懷疑此時小女嬰可能已經餓死，不過詳細死亡時間及原因仍須進一步解剖釐清。

社會局表示，中秋節後陳女請假未送托，直至23日上午9點多，陳女告知小女兒疑似死亡，社會局立即叫救護車並通報，案件才因此曝光。目前大女兒已交由社會局安置。

警方勘驗現場，發現沒有外力跡象，認為陳姓生母對於小孩疏於照料，起初以遺棄罪嫌偵辦，不過遺體經過相驗後，發現女嬰已死亡多時，且多日未進食，認為陳姓女子活活將小孩餓死，已涉嫌殺人罪。

檢察官指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物、手機，並傳喚陳女到場，經檢察官複訊後，認為陳女涉犯殺人罪嫌疑重大，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，當庭逮捕，並向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。