核工所教授穿「以核養綠」領師鐸獎　喊話賴清德：速定調核能政策

▲清大核工所教授李敏（圖右）穿著「以核養綠」衣服接受師鐸獎，藉此呼籲賴清德儘速定調核能政策。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

師鐸獎今（26日）舉行頒獎典禮，清大核工所教授李敏穿著「以核養綠」T Shirt上台接受總統賴清德頒獎。李敏表示，此舉不是要向賴總統嗆聲，而是「期待他、支持他」去該做的事情，藉此機會提醒「以核養綠」在國家能源政策規劃上的重要性，期盼賴總統盡快定調未來核能政策，不要任由各方自行揣測放話。

113年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今天上午在陽明山中山樓舉行，今年服務屆滿40年的資深優良教師有428位，今天共有280多位蒞臨現場。清大核工所教授李敏任教35年，今天也到場接受賴清德親自頒獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別的是，相較於其他受獎人大多穿西裝出席，長期關心核能發展的李敏穿著「以核養綠」T Shirt 上台領獎，引發各界矚目。

李敏說，自己是2018年「以核養綠」公投活動發起人，這件「以核養綠」T Shirt就是當時印製，而今天穿這件衣服上台接受賴總統頒發師鐸獎，並不是要跟賴總統嗆聲，因為自己馬上要退休，不會拿這個榮耀開玩笑，而是要「期待他、支持他」去該做的事情。

▲清大核工所教授李敏穿著「以核養綠」衣服接受賴清德頒發師鐸獎，藉此呼籲賴清德儘速定調核能政策。（圖／記者許敏溶攝）

李敏進一步表示，他觀察賴清德和大部分民進黨人士不一樣，「我覺得他沒有意識型態反核」，在2018年時，賴清德曾說過，核能或許是潔淨能源的選擇；總統大選時，賴清德更邀請支持核能的和碩科技董事長童子賢曾擔任民進黨智庫副董事長，在媒體上發言都是支持核能，「賴總統不會不知道」。他說，加上國家氣候變遷對策委員會顧問、前中研院長李遠哲也是支持核能，代表了賴總統的態度。

「我判斷賴總統有心支持。」李敏認為，從上述跡象顯示，賴總統是傾向支持核能，但不知道什麼原因而遲遲不敢公開表態，所以透過穿著「以核養綠」T Shirt，「期待他、支持他」去該做的事情，也希望藉此機會提醒「以核養綠」在國家能源政策規劃上的重要性，期盼賴總統盡快定調未來核能政策，不要任由各方自行揣測放話。