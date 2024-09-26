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小孩生病無法赴婚宴！新娘狂討桌錢：一人1650！錢轉了沒？

結婚是人生中的大喜事，紅包則代表了我們對新人的祝福。（示意圖／PIXABAY）

▲原PO因小孩生病無法出席婚禮，轉了1200紅包，沒想到不熟的新娘竟要求她自行負擔桌錢。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

結婚是人生中的大喜事，紅包則代表了我們對新人的祝福，不過偶爾也有尷尬的狀況。一名女網友抱怨，因為婚禮前一天小孩發燒，所以想說轉帳1200元紅包表達祝福，豈料新娘卻說留了2個人的位置，一人要1650元，讓她相當傻眼。

一名女網友在Threads發文詢問，「不熟的朋友邀請你去婚禮人沒到要包多少，1200元是我轉太少嗎？」並PO出與新娘的對話紀錄，只見原PO在婚禮前一天告知新娘，女兒突然發燒住院，沒辦法去參加婚禮，為表心意想用轉帳的匯紅包錢給她。

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未料新娘表示，位置已經安排，且有加菜，這樣有點困擾，「你們2個人的費用要自行負擔哦，因為已經留了，一位1650元。」隔天，新娘再次詢問，「你轉了嗎？桌錢。」

原PO回應，抱歉沒出席婚禮，女兒生病也不是自己願意的，同時也是不可控的事，紅包部分，出於禮貌，這邊1200元請簽收，畢竟人沒到，紅包還是要到，「喜帖跟喜餅我一樣都沒收到，不過喜餅也算了，不用再補寄了，祝妳婚姻幸福。」

原PO直言，一開始的確答應會去參加，但婚禮前一天，女兒一直反覆發燒，自己也為沒出席這件事感到抱歉，所以想用紅包轉帳的方式來傳達心意，並祝福對方，「我跟新娘是真的不是那麼熟識，從來沒有私約過，頂多在網路上偶爾會有聯絡，會認識也是因為我們有共同的朋友，所以才有這個點頭之交的關係。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「正常會這樣要紅包的嗎，更何況又不是故意不出席的」、「跟她不熟，即使邀請，我也不會去，不會包紅包」、「其實不熟的我根本不會去，更何況包紅包」、「這種根本就不用再轉給她」、「不用放在心上喔，這種問題就是誰臉皮厚誰贏」。

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