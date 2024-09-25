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俄羅斯為刺激出生率出奇招！　擬立法禁止宣傳「自願無子女」觀念

根據俄羅斯下議院主席維亞切斯拉夫．沃洛金（Vyacheslav Volodin）的說法，議會正在審議一項法案，將禁止在各項媒體中露出「自願無子女」的生活方式。（示意圖，pixabay）

▲ 根據俄羅斯下議院主席維亞切斯拉夫．沃洛金（Vyacheslav Volodin）的說法，議會正在審議一項法案，將禁止在各項媒體中露出「自願無子女」的生活方式。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

面對出生率持續下降的挑戰，俄羅斯政府正考慮立法禁止宣傳「自願無子女」觀念。根據俄羅斯下議院主席維亞切斯拉夫．沃洛金（Vyacheslav Volodin）的說法，議會正在審議一項法案，將禁止宣傳「自願無子女」的生活方式，並對違者施以重罰。該法律的內容將涵蓋網路、廣告及電影等各種媒體形式的宣傳。

「無子女法案」反映出克里姆林宮和俄羅斯東正教會對於「傳統價值觀」的重視，並視其為抵抗西方自由主義意識形態的屏障。俄羅斯的出生率在2024年上半年降至25年來最低點，加上軍事行動對年輕男性的影響，使國家面臨人口高齡化和經濟前景堪憂的風險。

沃洛金在社交媒體上表示，推動無子女生活方式的團體正對家庭制度造成損害，他強調「和諧且充滿愛的家庭是強大國家的基石」。違法者可能面臨高達40萬盧布（約新台幣13.7萬元）的罰款，企業則可能被罰高達500萬盧布（約新台幣172萬元）。

這項草案類似於過去10年來俄羅斯制定禁止向未成年人宣傳LGBTQ關係的法律，也顯示出俄羅斯政府對於社會價值觀的強烈干預。普丁為了刺激生育率，已經恢復向多子女家庭頒發獎勵的做法，並提供相應的稅收及福利優惠。

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