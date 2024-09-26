快訊／威震董座洗三溫暖遭槍擊！　藏鏡人四海幫大哥50萬交保

▲幕後藏鏡人四海幫大哥郝廣民今裁定50萬交保（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

威震集團前董座吳明達日前於天龍三溫暖遭槍擊，彭姓槍手第一時間帶槍投案且稱「被吳的小弟收保護費才開槍警告」，但檢警認不單純，積極查緝幕後藏鏡人，24日兵分多路帶回四海幫大哥郝廣民及其宋姓小弟共10人，5人獲交保。昨(25日)檢方複訊後認郝男、李犯罪嫌疑重大，向法院聲押禁見；法官漏夜開庭，今(26日)裁定郝男50萬交保、李男10萬交保。

警方調查，今年7月10日傍晚5點多，吳明達前往大同區天龍三溫暖，正準備離開時，遭彭姓槍手突襲，吳與囊姓司機8秒內遭連開5槍，事後彭姓槍手主動投案，並遭裁定收押。檢方持續追查幕後主使者，於本月24日持拘、搜票帶回宋男等人，同時從保險箱查扣950萬現金。據了解，宋男等人均否認熟識郝男，宋、蒲、李、柯男複訊後被依組織犯罪等諭知5至6萬元交保；另1名小弟請回。

25日上午，四海幫大哥郝廣民、董男、蔡男、李男共4人被移送士林地檢署，經整數小時複訊後，檢察官認郝男、李男涉犯殺人未遂等罪，犯罪嫌疑重大，向士林地院聲請羈押禁見。

今（26日）凌晨經法官漏夜開庭，認被告2人犯罪嫌疑重大，雖有羈押原因，然檢察官針對本案已有相當之蒐證，依比例原則，自無羈押之必要，裁定郝男50萬交保、李男10萬交保。