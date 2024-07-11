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社會 社會焦點 保障人權

快訊／33歲槍手「開5槍」伏擊吳明達！法院漏夜裁定羈押禁見

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導 

威震集團前董事長吳明達10日傍晚遭槍手伏擊，雙手被子彈貫穿，囊姓司機腳部也中2槍，雙雙送醫。33歲彭姓槍手犯案後隨即到北市警局大同分局寧夏派出所投案，並被依殺人未遂等罪移送士林地檢署。檢方訊後依殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押禁見，法院漏夜開庭，稍早裁定准押禁見。

士林地院指出，彭男經訊問後，認其涉犯殺人未遂、公開持槍射擊、持有手槍等罪嫌，嫌疑重大，參以被告之供述內容與卷證資料不符，且有刪除手機對話內容，並毀損所用手機等行為，有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且被告所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有脫免罪責之動機，而有相當理由認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，核有羈押原因。

▲33歲彭姓槍手犯案後投案。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲33歲彭姓槍手。（圖／記者邱中岳翻攝）

士林地院表示，審酌本案諸多疑點尚待檢察官釐清，兼衡被告之犯罪情節，對社會治安構成重大危害，認上開羈押原因無從藉由具保、責付或限制住居等手段代替，有羈押必要，因此裁定自11日起羈押2月，並禁止接見通信。

回顧本起案件，吳明達10日傍晚5點多出現在大同區天龍三溫暖，不料正準備離開時，彭男突然衝出，8秒鐘內朝吳及與囊姓司機連開5槍，導致吳手部中槍，囊姓司機腳部中槍，雙雙就醫治療。事後，彭姓槍手主動前往寧夏派出所投案，交出一枝制式手槍、11發子彈，士檢獲悉後火速主動分案指揮調查。

▲▼吳明達遭槍擊，吳明達轉院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲吳明達遭槍擊。（圖／記者黃彥傑攝）

彭姓槍手投案後聲稱，是因為被吳明達的小弟收保護費，心生不滿才會前往埋伏，打算給個教訓。但警方對於彭男的說法，持保留態度。

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