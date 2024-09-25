威震集團槍擊「藏鏡人角頭」落網　疑三溫暖3000萬糾紛惹禍

▲吳明達。（圖／記者黃彥傑攝）

記者葉國吏／綜合報導

威震集團前董座吳明達，7月10日在天龍三溫暖遭槍擊，檢警持續追查，士檢24日帶回幕後指使者宋男、郝姓角頭大哥等10人。警方清查後懷疑，槍擊案疑與松山區大型三溫暖的3000萬金錢糾紛有關。

回顧本起案件，吳明達10日傍晚5點多出現在大同區天龍三溫暖，不料正準備離開時，彭男突然衝出，8秒鐘內朝吳及與囊姓司機連開5槍，導致吳手部中槍。事後，彭姓槍手主動前往寧夏派出所投案，訊後羈押禁見。

檢方持續追查幕後指使者，24日帶回宋男等人，檢方複訊後依殺人未遂等罪諭知5至6萬元交保。另外根據《自由時報》報導，檢方同時帶回郝姓角頭等人，初步清查認為是與松山區某大型三溫暖糾紛有關。

根據了解，郝姓角頭出身屏東六塊厝眷村，原本是四海幫，後來因利益糾紛改投入天道盟，最後沒有隸屬任何幫會、自行帶著小帶在屏東打天下。警方調查發現，郝男與台北市松山區大型三溫暖的楊姓金主有3000萬糾紛，吳明達曾經居中攬事，不久後就遭槍擊。

▲彭姓槍手投案後遭羈押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

不過郝男等人均否認涉案，訊後宋男等5人5-6萬交保，郝姓角頭等5人則留置北市刑大拘留室，今日將繼續偵訊，再依組織犯罪等罪嫌移送偵辦。