　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

威震集團槍擊「藏鏡人角頭」落網　疑三溫暖3000萬糾紛惹禍

▲▼ 吳明達 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲吳明達。（圖／記者黃彥傑攝）

記者葉國吏／綜合報導　

威震集團前董座吳明達，7月10日在天龍三溫暖遭槍擊，檢警持續追查，士檢24日帶回幕後指使者宋男、郝姓角頭大哥等10人。警方清查後懷疑，槍擊案疑與松山區大型三溫暖的3000萬金錢糾紛有關。

回顧本起案件，吳明達10日傍晚5點多出現在大同區天龍三溫暖，不料正準備離開時，彭男突然衝出，8秒鐘內朝吳及與囊姓司機連開5槍，導致吳手部中槍。事後，彭姓槍手主動前往寧夏派出所投案，訊後羈押禁見。

檢方持續追查幕後指使者，24日帶回宋男等人，檢方複訊後依殺人未遂等罪諭知5至6萬元交保。另外根據《自由時報》報導，檢方同時帶回郝姓角頭等人，初步清查認為是與松山區某大型三溫暖糾紛有關。

根據了解，郝姓角頭出身屏東六塊厝眷村，原本是四海幫，後來因利益糾紛改投入天道盟，最後沒有隸屬任何幫會、自行帶著小帶在屏東打天下。警方調查發現，郝男與台北市松山區大型三溫暖的楊姓金主有3000萬糾紛，吳明達曾經居中攬事，不久後就遭槍擊。

▲彭姓槍手投案後遭羈押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

不過郝男等人均否認涉案，訊後宋男等5人5-6萬交保，郝姓角頭等5人則留置北市刑大拘留室，今日將繼續偵訊，再依組織犯罪等罪嫌移送偵辦。

ET快訊
陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了
伴屍6年「男童生父」竟是通緝犯！　黑歷史起底
恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」
輝達漲近4％！聯手台積電ADR領漲美股　道瓊、標指創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園屠狗場直擊！人妻竟是「血腥屠夫」　夫大義滅親舉報

威震集團槍擊「藏鏡人角頭」落網　疑三溫暖3000萬糾紛惹禍

伴屍6年「男童生父」竟是通緝犯！　黑歷史起底

超思蛋弊案負責人秦語喬200萬交保　亮采負責人100萬交保

20億國家財產恐遭「不肖退將」私吞　軍情局提告

雲林3死車禍怪怪的！女死者有3車卻開別人車　家屬不知副駕是誰

高雄國3南下深夜5車追撞　貨車翻覆、轎車撞爛半毀！現場畫面曝

超思蛋弊案約談8人　亮采「天后御用整形醫生」送北檢漏夜複訊

超思蛋全靠「1個人」一條龍進口　農業部副司長遭約談

「彩鑽女王」認了吸金5億已賠償　二審改判9年半

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

「超思蛋案」檢調約談3官6業者　農業部長陳駿季：配合司法調查

桃園屠狗場直擊！人妻竟是「血腥屠夫」　夫大義滅親舉報

威震集團槍擊「藏鏡人角頭」落網　疑三溫暖3000萬糾紛惹禍

伴屍6年「男童生父」竟是通緝犯！　黑歷史起底

超思蛋弊案負責人秦語喬200萬交保　亮采負責人100萬交保

20億國家財產恐遭「不肖退將」私吞　軍情局提告

雲林3死車禍怪怪的！女死者有3車卻開別人車　家屬不知副駕是誰

高雄國3南下深夜5車追撞　貨車翻覆、轎車撞爛半毀！現場畫面曝

超思蛋弊案約談8人　亮采「天后御用整形醫生」送北檢漏夜複訊

超思蛋全靠「1個人」一條龍進口　農業部副司長遭約談

「彩鑽女王」認了吸金5億已賠償　二審改判9年半

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

桃園屠狗場直擊！人妻竟是「血腥屠夫」　夫大義滅親舉報

跑3間醫院診斷「1.3公分腫瘤」　他鬆一口氣笑了

黃金創新高！銀樓掀「關門養老」潮　專家曝真正原因

越南官員「貪污3.2億」賭博買彩券　法院判處死刑

30歲金融男「赴日買春」無套免加錢　慘染2性病

看似開朗但內心孤獨星座Top 3！第一名努力配合別人總是忽略自己

消息人士：伊朗做媒將「俄製P-800寶石飛彈」送給胡塞組織

金龍海嘯！專家坦言「房價下修1成」　建議1種人可進場

威震集團槍擊「藏鏡人角頭」落網　疑三溫暖3000萬糾紛惹禍

琉球恐怖海盜船「船長室畫面曝」船員超怕：要跑7趟

社會熱門新聞

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

超思蛋「一條龍進口」　8官商遭約談

男大生赴陸失聯　母：台灣人賣台灣人

即／指使槍手伏擊吳明達！藏鏡人5至6萬交保

國道3死車禍！1死者家人在日本　阿姨出面辦後事

狼叔被控接送國小2名親姪女性侵高達384次認定7罪判16年

「彩鑽女王」認吸金　一審重判10年二審改判9年半

超思蛋弊案　天后御用整形醫生北檢複訊

伴屍6年「男童生父」　竟是通緝犯

台中妹約見網友遭性侵　爬出摩鐵鐵門求救

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

更多熱門

相關新聞

即／指使槍手伏擊吳明達！藏鏡人5至6萬交保

即／指使槍手伏擊吳明達！藏鏡人5至6萬交保

威震集團前董座吳明達，7月10日在北市大同區天龍三溫暖遭槍擊，導致其手部中2槍、囊姓司機腳部中2槍雙雙送醫，33歲彭姓槍手涉殺人未遂等罪嫌，遭法院羈押禁見。士林地檢署今（24日）發動搜索，帶回對吳明達開槍的幕後指使者宋男等，檢方複訊後依殺人未遂等罪諭知5至6萬元交保。

威震前董座辦捐血活動　民眾挽袖貢獻愛心

威震前董座辦捐血活動　民眾挽袖貢獻愛心

即／開5槍伏擊吳明達！33歲男遭羈押禁見

即／開5槍伏擊吳明達！33歲男遭羈押禁見

快訊／腳踩Prada鞋伏擊吳明達　槍手遭聲押

快訊／腳踩Prada鞋伏擊吳明達　槍手遭聲押

威震董座中槍！前女友喊：不想和吳明達沾上關係

威震董座中槍！前女友喊：不想和吳明達沾上關係

關鍵字：

威震集團吳明達

讀者迴響

熱門新聞

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

新北吃鐵板燒　驚見「蟲在肉上跳舞」

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

超思蛋「一條龍進口」　8官商遭約談

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面