新人苦惱「婚禮小物」送什麼　全場點名1東西超NG：收到反而困擾

▲新人懊惱婚禮小物送什麼，全場點名1東西超NG「收到反而很困擾」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

許多新人舉辦婚禮時，可能都會準備一些特殊的小禮物，感謝客人遠道而來參加婚禮。有一位女網友求助說，她跟老公近日為了「婚禮小物」究竟要準備什麼傷透腦筋，因此想詢問大家「有推薦什麼厲害的婚禮小物嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Threads表示，她跟老公最近為了「婚禮小物」傷透腦筋，自己是比較傾向送「可以食用的」，老公則是希望送有紀念價值且實用的東西，「想請問各位，婚禮小物會想收到似顏繪的環保購物袋或飲料杯袋嗎，還是各位有推薦什麼厲害的婚禮小物？」

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貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人說，「我朋友送了餅乾及B群發泡錠，根本社畜好朋友」、「我認真覺得炸湯圓比小禮物重要」、「千萬不要有新人的肖像之類的東西，拜託」、「顏繪的紀念品，收到應該也不會用，用了覺得尷尬」、「不需要什麼小物，只想收到吃的」。

許多人建議，「任何印有新人頭像、顏繪的紀念品通常不實用，建議送能消耗的東西」、「不想收到新人圖案的東西、還不如餅乾吃一吃」、「紀念價值這件事，事實上只對新人有意義，送賓客吃的最好」、「千萬不要有新人名字或相片的東西，收到反而很困擾」、「建議吃的就好，有紀念價值的到最後都是垃圾」。