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大陸 大陸焦點 特派現場

2女大生出遊撿到一包黃金「很害怕」　價值超過182萬！嚇到報警

▲▼2女大生撿到一包金條嚇報案　警清點價值超過182萬。（圖／翻攝自半島都市報）

▲2名女大生出遊撿到一包金條，當下感到「很害怕」。（圖／翻攝自半島都市報）

記者柯沛辰／綜合報導

青島酒店管理職業技術學院2名女大生17日在李滄區九水東路附近撿到一只黑色公文包，沒想到打開一看竟有5根金條、2個「金元寶」，價值超過40萬元人民幣（約新台幣182萬元），於是第一時間聯絡警方，將物品原封不動歸還失主，成了名符其實的拾「金」不昧。

李滄公安分局17日上午9點40分接到大二女學生報案，稱在九水東路檢到黑色手提包，且內有多根金條，因此立即派遣警員趕抵現場。經清點，包包內有5根金條、2個「金元寶」、一個USB、一把車鑰匙。其中，金條重量達500餘克，價值初估40多萬元人民幣。

好在警員眼尖，很快在包包內的車鑰匙掛墜上找到電話號碼，回撥後確認失主正是一名申姓男子，隨後在上午10點多將手提包及貴重物品全數歸還。申男取回失物後，對2位同學拾金不昧、民警耐心細緻的工作態度表示感謝。

▲▼2女大生撿到一包金條嚇報案　警清點價值超過182萬。（圖／翻攝自半島都市報）

▲申姓失主（左）接到通知，趕來拿回金條。（圖／翻攝自半島都市報）

根據《半島都市報》報導，大二女生王舒、馬玉丹受訪時說，當天2人趁中秋節外出遊玩，在天橋看到一個公事包打開在地上，一眼就能看到裡面有好幾根金條，但2人根本沒見過如此貴重的物品，當下第一眼看到時「很害怕」、「也很忐忑」，所以立刻報警找失主。

失主申男見到黃金如此快失而復得，第一時間也有點驚訝，他本以為不會有人送回，自己也已不抱希望，所以立刻表示要感謝2位女大生，但被2人雙雙婉拒。王舒說，無論誰丟了這樣一筆巨款，都會著急，何況這些東西不是她們的，自然理應還給當事人。

▼事後，2名女大生得到表揚。（圖／翻攝自半島都市報）

▲▼2女大生撿到一包金條嚇報案　警清點價值超過182萬。（圖／翻攝自半島都市報）

 
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